Zdesenie na palube lietadla: Pilot sa priznal! Nie som kvalifikovaný na pristátie

WASHINGTON - To nechce počuť žiadny cestujúci. Pilot sa vzdal pristátia na cieľovom letisku pre nedostatok zručností. Malo to za následok vyše hodinové meškanie.

Let Alaska Airlines do Jackson Hole vo Wyomingu vo štvrtok 8. augusta meškal z prekvapivého dôvodu. Používateľ Redditu opisuje, ako pilot krátko pred pristátím urobil desivé vyhlásenie: "Hej, som naozaj smutný chlapci, ale keďže nie som kvalifikovaný na pristátie v Jackson Hole, musíme sa odkloniť do Salt Lake City."

Zlá komunikácia alebo chyba leteckej spoločnosti?

Podľa správy používateľa Redditu lietadlo Embraer 175 následne bez problémov pristálo v Salt Lake City. Počas jeden a pol hodinového pobytu na náhradnom letisku musel pilot „v uličke hanby“ dostať tašku z kabíny. Po tom, čo lietadlo prevzala iná posádka, všetci bezpečne pristáli v Jackson Hole.

Okrem poriadneho šoku pre cestujúcich a trojhodinového meškania sa toho veľa neudialo. Napriek tomu oznámenie vyvoláva otázniky. V komentároch používateľ špekuloval, že pilot nedávno absolvoval výcvik na Jackson Hole a bál sa pristáť pre zlé počasie.

Ďalší má podozrenie, že pilot jednoducho nemal potrebný výcvik, ale to si až krátko pred pristátím nikto nevšimol. Aj keď tomu má systém zabrániť, „niektorí ľudia občas prepadnú cez trhliny,“ povedal používateľ Redditu.

Prosba pilota lietadla: "Zomriem prvý"

Rozpútala sa diskusia o otázke, či si cestujúci môžu uplatniť nárok na náhradu škody z dôvodu meškania. Používatelia poukazujú na to, že by to mohlo pilotov dostať do problémov. Odpáliť pristátie a riskovať, že jeho zamestnávateľovi vzniknú vysoké náklady, alebo nejako uzemniť lietadlo.

Potom sa používateľ, ktorý hovorí, že je sám pilot, prihlásil: „Ak sa niekedy pýtate, či kladiem korporátne zisky pred bezpečnosť a zákonnosť, nezabudnite, že sám sedím vpredu. To znamená, že zomriem prvý, keď si nie sme istí.“

Na kokaíne a magických hubách v kokpite

Žiaľ, zdá sa, že nie všetci piloti oceňujú bezpečnosť a profesionalitu rovnakou mierou. Pilot British Airways spôsobil v septembri 2023 rozruch po tom, čo sa krátko pred odletom priznal k šnupaniu kokaínu z ženských pŕs. Vo Veľkej Británii mal pozitívny test na túto látku a bol prepustený.

V inom prípade z novembra 2023 sa pilot Alaska Airlines úmyselne pokúsil zhavarovať so svojím lietadlom. Neskôr vysvetlil, že bol v tom čase v delíriu vyvolanom magickými hubami a myslel si, že to je jediný spôsob, ako sa zobudiť. 44-ročného muža obvinili z pokusu o vraždu.