Nové odhalenie v prípade sabotáže Nord Streamu: Nápad počas alkoholovej noci! Vedel o tom vraj aj Zelenskyj

KYJEV - Výbuchy na plynovodoch Nord Stream zo septembra 2022 boli výsledkom skromnej ukrajinskej tajnej operácie. S odvolaním sa na rad ukrajinských a západných predstaviteľov to napísal list The Wall Street Journal (WSJ), podľa ktorého mala sabotážny počin na svedomí šesťčlenná posádka malej jachty. Plán pôvodne schválil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj; neskôr sa operáciu snažil zastaviť, ale neúspešne, tvrdí WSJ. List sa v obsiahlom materiáli odkazuje okrem iného na štyroch vysokopostavených ukrajinských činiteľov z oblasti obrany a bezpečnosti, ktorí sa buď operácie priamo zúčastnili alebo o nej vedeli. Všetci uviedli, že plynovody boli legitímnymi cieľmi v rámci konfliktu, ktorý Rusko vo februári 2022 rozpútalo na Ukrajine. Kyjev dnes odmietol, že by sa na explóziách podieľal.