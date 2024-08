Potápači pátrajú po nezvestných osobách z potopenej jachty Bayesian pri pobreží Sicílie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PALERMO - Hasičským potápačom sa podarilo dostať do trupu lode Bayesian, ktorá sa potopila v pondelok pri Sicílii. Pátranie po šiestich nezvestných osobách pokračuje. Informujú o tom agentúry APA, DPA a denníka The Guardian.

Potápači sa však ešte nedostali do kabín, kde by sa mohli nezvestní nachádzať. Loď leží na boku v hĺbke 50 metrov, čo sťažuje prácu, uviedli hasiči z Palerma. Vincenzo Zagarola z talianskej pobrežnej stráže vyjadril obavy, že šestica je mŕtva, napísala DPA v utorok večer. "Nikdy nehovor nikdy, rozumná odpoveď by mala byť nie," odpovedal na otázku, či by ešte mohli byť živí.

"Myslíme si, že sú ešte stále vo vnútri lode," povedal a dodal, že záchranné a pátracie práce pokračujú už 36 hodín. "Predpokladáme, že šesť nezvestných osôb nemuselo mať dostatok času, aby opustili loď," povedal a pripomenul, že jachta sa potopila rýchlo. Jean-Baptiste Souppez, expert v oblasti mechaniky či biomedických vied, pre DPA v utorok uviedol, že najbližších 24 hodín bude na nájdenie nezvestných "rozhodujúcich".

Jachta sa potopila rýchlo

Vzhľadom na rýchlosť, akou sa loď potopila, a skutočnosť, že je neporušená, sa mohli podľa jeho slov vo vnútri vytvoriť malé vzduchové bubliny. Dodal však, že presnejšie tvrdenia v tejto oblasti by boli špekuláciou. "Záchranári by mali pátrať po znameniach ako zvuk spôsobený búchaním v pravidelných intervaloch," povedal. Dodal, že to je štandardný postup pri ponorkách – vrátane ponorky Titan, ktorá sa stratila vlani v okolí vraku Titanicu v Tichom oceáne.

Bayesian kotvila približne 800 metrov od pobrežia dediny Porticello na severe Sicílie. Potopila sa v pondelok okolo 5.00 h ráno po tom, keď túto oblasť zasiahla búrka. Jeden človek prišiel o život. Identifikovali ho ako občana s dvojakým občianstvom Kanady a karibskej krajiny Antigua a Barbuda. Ďalších 15 osôb dostali pobrežná stráž a hasiči do bezpečia.

Medzi nezvestnými sú aj britský podnikateľ Mike Lynch a jeho 18-ročná dcéra Hannah, Jonathan Bloomer z vedenia investičnej banky Morgan Stanley a Lynchov právnik Chris Morvillo s manželkou. Na miesto v pondelok prileteli hasičskí potápači z Ríma a Sardínie, ktorí sú vycvičení na prácu v obmedzených priestoroch.

Lynch čelil obvineniam z podvodu a hrozil mu trest odňatia slobody v spojitosti s predajom jeho firmy Autonomy spoločnosti Hewlett-Packard, súd v USA ho však v júni zbavil obvinení, informovala stanica BBC. Výlet loďou bol oslavou tohto rozhodnutia, píše DPA. Lynchovu manželku Angelu Bacaresovú sa z lode podarilo zachrániť.