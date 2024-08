Moje je väčšie ako tvoje! Trump prehovoril o bizarnom rozhovore s Kim Čong-unom! Vychválil ho do nebies

Donald Trump a Kim Čong-un (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

Donald Trump je uprostred predvolebnej kampane: V pondelok sa v Mar-a-Lago, jeho dome v americkom štáte Florida, uskutočnil bizarný rozhovor. Bývalý americký prezident bol hosťom v 90-minútovom priamom prenose kontroverzného streamera Adina Rossa. Trump sa v rozhovore okrem iného vyjadril aj o Kim Čong-unovi a zasypal severokórejského diktátora komplimentmi.

Moje je väčšie ako tvoje

V priamom prenose Ross hovoril s Trumpom o rôznych hlavách štátov. "S týmto mužom som vychádzal naozaj dobre," povedal bývalý americký prezident, keď sa na obrazovke pred ním objavila fotografia Kim Čong-una. 78-ročný muž si spomína na rozhovor so severokórejským vládcom. "Povedal: 'Mám na stole červené tlačidlo. A ja som povedal: 'Aj ja mám červené tlačidlo. Moje je väčšie ako tvoje a funguje.'"

Kim Čong-un je „absolútny vodca“ a „veľmi inteligentný“

Bývalý americký prezident Barack Obama vraj raz povedal Trumpovi, že Kim Čong-un je „najväčšou hrozbou“ pre USA. Donald Trump však severokórejského diktátora spoznal. "Nechcel sa stretnúť s Obamom. Nechcel sa s nikým stretnúť," hovorí 78-ročný muž v priamom prenose. Kim Čong-un sa však chcel stretnúť s Trumpom. "Disponuje obrovskými jadrovými schopnosťami. Dôkladne sme si to overili. Poznal som ho veľmi dobre. A vychádzal som s ním veľmi dobre," hovorí republikán. "Je veľmi šikovný. Je veľmi silný. Je absolútnym vodcom." A ďalej: "Je to absolútny líder. Keď je tam, jeho ľudia stoja v pozore, to som ešte nezažil." Trump tiež povedal, že Kim Čong-un je „skutočná moc“. "Myslím, že je naštvaný, že tam nie som."