Oľga Skabejevová vyhlásila v televízii, že Aljaška je ruská. (Zdroj: X)

Moderátorka Olga Skabejevová nedávno v ruskej štátnej televízii vyhlásila, že Aljaška patrí Rusku. Informuje o tom „Newsweek“. Skabejevová opísala americký federálny štát ako „našu Aljašku“ podľa ruského poslanca Adalbiho Šagoševa komentoval spoločnú hliadku ruských a čínskych bombardérov pri Aljaške.

На «России 1» Аляску назвали «нашей»



Телеведущая Ольга Скабеева в эфире шоу «60 минут» произнесла фразу «наша Аляска», приписав ее своему собеседнику, депутату Госдумы Адальби Шхагошеву, который этих слов, на самом деле, не говорил. Сам Шхагошев позднее сказал, что «10 секретных… pic.twitter.com/X7ru7KCAsr — Новости «Агентства» (@agents_media) July 28, 2024

Ruské a čínske bombardéry zachytené

Podľa CNN Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) zachytilo dva ruské a dva čínske bombardéry letiace blízko Aljašky. Bolo to prvýkrát, čo obe krajiny operovali spoločne a boli zadržané. Bombardéry zostali v medzinárodnom vzdušnom priestore a neboli považované za hrozbu.

Ruské štátne médiá opakovane propagovali myšlienku útoku alebo okupácie území NATO. Kremeľ podľa Newsweeku podpísal dekrét podporujúci vyhľadávanie a registráciu historických ruských nehnuteľností v zahraničí. Ešte v januári hovorca amerického ministerstva zahraničia odmietol možnosť, že by Rusko mohlo získať Aljašku späť. Rusko predalo Aljašku USA v roku 1867.