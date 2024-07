Klesajúca pôrodnosť v Rusku: Profesor hovorí o epidémii! Putin je zodpovedný za impotenciu mužov

Profesor Igor Bundarov (Zdroj: profimedia.sk)

Vo vojne na Ukrajine už údajne zahynuli státisíce ruských vojakov. Okrem toho sa mnohým mladým mužom podarilo utiecť do zahraničia, kým boli povolaní do armády. Pre Vladimira Putina je pokles populácie badateľný aj inak. Pôrodnosť v Rusku tiež už roky klesá. Miestny profesor z toho teraz osobne viní Putina.

archívne video

Profesor Gundarov viní Vladimíra Putina z poklesu pôrodnosti v Rusku

Profesor Igor Gundarov z Moskovskej štátnej lekárskej univerzity varoval, že ruská populácia kolabuje, pretože sú vo vojne na Ukrajine vyvražďované tisíce mladých mužov. Podľa britských médií ako „Daily Express“ a „Mirror“ 77-ročný muž tiež poukázal na rastúcu impotenciu medzi ruskými mužmi. Je to dôsledok Putinových „šialených“ činov. Kritizoval Rusov, že žijú, ako keby boli uväznení v „zoo“. Myšlienka mať deti je tak nemožná. Existuje „epidémia psychogénnej neplodnosti a erektilnej dysfunkcie".

Vojna na Ukrajine a erektilná dysfunkcia uvádzané ako dôvody menšieho počtu pôrodov

Podľa Igora Gundarova za problém nemôžu ženy - na rozdiel od toho, čo sa verejne tvrdí. „Hovorí sa, že ženy nechcú mať deti, lebo životná úroveň stúpla... musia študovať, robiť kariéru, a tak to odložia do tridsiatky a potom to nejde,“ povedal profesor. V skutočnosti by ženy určite chceli mať deti. Namiesto toho Gundarow poukazuje na vysoký počet obetí na Ukrajine a 40 až 50-percentný nárast úmrtnosti medzi mladými mužmi. "Preto sa znížili potraty, nie je nikto, kto by mohol splodiť deti, pretože deti sa netvoria jedným prstom." Potenciálni otcovia na Ukrajine zomreli.

Potrestá Putin kritického profesora?

Takáto otvorená kritika je v Rusku zriedkavá. Pretože za to hrozí väzenie. Či a aké dôsledky bude mať Igor Gundarov za svoje výroky, nie je známe. Pôrodnosť v Rusku už niekoľko rokov klesá a v roku 2023 dosiahla nové rekordné minimum, ako okrem iného informoval nemecký „Tagesspiegel“.