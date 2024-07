Farmár našiel na poli nečakaný staroveký poklad: Bol v šoku, keď zistil, čo objavil!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

DUBLIN - Írske národné múzeum asi pred mesiacom dostalo zásielku dvoch 4000 rokov starých seker. Anonymný odosielateľ čepele uložil do škatule, ktorú vyplnil penou, aby sa nástroje nepoškodili. Muž, ktorý vzácne archeologické kúsky objavil, sa prihlásil až teraz, informoval denník The Guardian. Nálezcom je farmár z Westmeathu.

Farmár Thomas Dunne podľa svojich slov na čepeli narazil náhodou na svojom poli v Banaghere na konci júna. "Sekal som na siláž a zrazu sa mi v kosačke vzpriečil kus kovu. Chcel som zistiť, odkiaľ sa vzal, aby sa náhodou potom nedostal do kombajnu a nezničil ho. Tak som zavolal človeka, o ktorom viem, že má detektor," opísal farmár. "Našli sme ich (čepele seker) na strane poľa pod radom bukov," dodal. Zákon v Írsku zakazuje hľadať predmety pomocou detektora kovov, ak na to úrady predtým nevydali osobitné povolenie. Za porušenie nariadenia hrozí až tri roky za mrežami, prípadne pokuta až 63.486 eur (1,7 milióna korún). Farmára Dunna sa ale pokuta v súvislosti so vzácnym nálezom týkať nebude.

Super find in Co. Westmeath of two 4,000 Bronze-Age axe heads by Killucan farmer Thomas Dunne…



Full story here:https://t.co/jidGcYld3m pic.twitter.com/wig8ro0Gcv — UISNEACH - THE SACRED CENTRE OF IRELAND (@UisneachFire) July 25, 2024

Bol v šoku, keď zistil, že objavil niečo vzácne

Írske národné múzeum v reakcii na balík s čepelami požiadalo, aby k nim anonymný darca poskytol viac informácií. Uviedlo, že je "nevyhnutné poznať presné miesto, kde boli predmety nájdené z dôvodov ritualistických až nadprirodzených". Inštitúcia sa vo výzve odvolala na medzinárodnú štúdiu kovových nástrojov z doby bronzovej, ktorej sa zúčastňuje. Dunne si najskôr myslel, že namiesto čepelí narazil na úlomok konského podkovu.

Povedal, že bol v šoku, keď zistil, že objavil niečo také vzácne. "Čo som vlastne našiel, tak to som zistil asi až o týždeň neskôr, až to dávali v správach. Minimálne ma to prekvapilo. Keď sa nad tým zamyslíte, je to úplná šialenosť," povedal denníku The Irish Times. Národné múzeum podľa neho bolo "z tohto celého nálezu radosťou bez seba". Archeologické nálezy predmetov, pri ktorých sa nevie, komu patria, v Írsku pripadnú štátu a ako národné pamiatky sa uchovávajú vo viacerých múzeách pre budúce generácie, píše The Guardian. Vedci z národného múzea sa teraz chystajú navštíviť lokalitu, kde farmár sekery našiel. Pokúsi sa tam zistiť viac informácií o ľuďoch, ktorí toto miesto pred 4000 rokmi obývali.