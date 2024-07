Hľadač pokladov na pláži objavil čudné vrecko s odkazom: Keď si ho prečítal, skoro sa rozplakal!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Muž podrobne opísal smutný, ale zaujímavý nález v príspevku na Reddite. Ako vysvetlil, v čase nálezu skúmal pobrežie Oregonu. Zrazu pod pieskom natrafil na nezvyčajnú nádobu. „Našiel som to zakopané 15 centimetrov pod zemou,“ uviedol. Muž vytiahol nádobu, v ktorej bolo uložené vrecko s odkazom. Keď si hľadač pokladov všimol kúsok papiera, spočiatku si myslel, že to súvisí s geocachingom – populárnou hrou, pri ktorej hľadači pokladov používajú zariadenia s GPS, aby vystopovali predmet ukrytý na určitom mieste. Keď si prečítal list, zistil, že vo vrecku sa nachádza popol mladého muža, ktorý zomrel pred desiatimi rokmi.

Na lístku, ktorý napísala matka zosnulého chlapca, stálo: „Toto je popol môjho syna Stevena Genberga. Ak ho nájdete, buďte úctiví a vráťte ho späť. Ďakujem. Smútiaca matka.“ Muž rešpektoval jej posledné želanie. Mnohých používateľov sociálnej siete premohlo dojatie. „Je to také smutné,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Strata dieťaťa je doslova najhorší zážitok v ľudskej existencii,“ pridal sa ďalší.

Iní dokonca zdieľali články, v ktorých bol zosnulý identifikovaný ako 20-ročný Steven Genberg, ktorý zahynul pri zrážke s policajným vozidlom v Britskej Kolumbii, informuje portál CBC. V tom čase čakal dieťa so svojou priateľkou. Ďalší sa čudovali, ako je možné, že pozostatky zosnulého nezmietlo more. „Vážna otázka, ako to, že vydržali tak dlho na pláži?“ pýtal sa jeden z používateľov Redditu. „Alebo ich tam dali nedávno v nádeji, že sa napokon odplavia do vody?“ dodal.