Orbán po stretnutí s Putinom hovorí o eskalácii na Ukrajine: Nasledujúcich pár mesiacov bude oveľa brutálnejších

Viktor Orbán a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Viktor Orbán je pod paľbou kritiky pre jeho kontroverznú cestu do Moskvy. Šéf maďarskej vlády teraz poukazuje na eskaláciu vojny na Ukrajine, ktorú plánuje Vladimir Putin.

Bola to cesta, ktorá vyvolala rozruch prinajmenšom v rámci Európskej únie. Maďarský premiér Viktor Orbán minulý týždeň navštívil šéfa Kremľa Vladimira Putina – aj preto, aby mohol prispieť k ukončeniu ukrajinskej vojny. Orbán však počas spoločného vystúpenia s Putinom v Kremli povedal, že predstavy Moskvy a Kyjeva na vyriešenie konfliktu sú veľmi vzdialené. Maďar pred svojím stretnutím hovoril v Kyjeve aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a vyzval tam na prímerie. Rusko a Ukrajina sa navzájom obviňujú, že nemajú záujem o rokovania a uprednostňujú boj namiesto ukončenia konfliktu na bojisku.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 857 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Počet obetí bude brutálnejší

Viktor Orbán teraz v rozhovore pre noviny „Bild“ vysvetľuje, prečo sa stretol s Vladimirom Putinom. Maďarský predseda vlády sa odvoláva na údajnú eskaláciu ukrajinskej vojny:

"Situácia sa na fronte v najbližších mesiacoch zhorší."

"Je tu viac zbraní a Rusi sú odhodlanejší. Takže energia konfrontácie, počet mŕtvych, počet obetí bude brutálnejší ako za posledných sedem mesiacov, hoci obdobie predtým bolo tiež veľmi brutálne."

"Mal som možnosť hovoriť s ukrajinským aj ruským prezidentom. A verte, že nasledujúce dva-tri mesiace budú oveľa brutálnejšie, ako si myslíme," hovorí Orbán.

"Hlavným argumentom je strata ľudského života. To je najdôležitejšia morálna motivácia. Ale okrem toho je tu aj vlastný záujem Európy, pretože to, čo sa tu deje, je pre nás veľmi zlé," vysvetľuje Orban svoje dôvody svojej návštevy Putina v Moskve.

Orbán si je istý, že konflikt na fronte sa nevyrieši.

Pre Orbána je „hlavnou obeťou dvoch bojujúcich strán európske hospodárstvo a európske obyvateľstvo“.

Putin si podľa odborníkov neželá mier na Ukrajine

Najvyšší politici kritizovali Orbánovu cestu ako „nezodpovednú“ a poškodzujúcu snahy o nájdenie mieru prijateľného pre Ukrajinu – najmä preto, že Maďarsko len nedávno prevzalo predsedníctvo v Rade ministrov EÚ, ktorá sa mení každých šesť mesiacov. Podľa amerických expertov Vladimir Putin neprejavuje skutočnú ochotu rokovať vo svojej agresívnej vojne proti Ukrajine ani po stretnutí s maďarským šéfom vlády.

"Putin namiesto toho vyzval na kapituláciu Ukrajiny prostredníctvom ´demilitarizácie´ a odovzdania významných území, ktoré Rusko v súčasnosti neokupuje," uviedli analytici z Inštitútu pre vojnové štúdie (ISW) vo Washingtone.

Čo je v súčasnosti dôležité vo vojne na Ukrajine: Vladimir Putin otvorene vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti zaberá približne pätinu jeho susednej krajiny. Ukrajina opakovane zdôrazňuje, že stiahnutie ruských vojsk z jej územia je podmienkou trvalého mieru. Vladimir Putin ako podmienku na ukončenie nepriateľstva požaduje, aby sa Ukrajina úplne vzdala oblastí Donecka, Luhanska, Chersonu, Záporožia a čiernomorského polostrova Krym.