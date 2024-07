Sergej Mardan v ruskej televízii (Zdroj: YouTube/screenshot)

MOSKVA - V ruskej štátnej televízii Sergej Mardan upozornil na možnosť jadrového útoku proti Ukrajine. Putinova hlásna trúba má na to veľmi jasný názor. "Na koho presne by sme mali zaútočiť jadrovými zbraňami?" pýta sa Mardan.

So začiatkom vojny na Ukrajine „talk show“ ruskej štátnej televízie agitujú proti NATO, Západu a všetkým údajným nepriateľom Ruska. Medzi najznámejšie televízne tváre, ktoré sa „hádajú“ o Vladimira Putina, patria Vladimir Solovjov, Olga Skabejevová, Olesya Loseva, Margarita Simonjanová a Sergej Mardan.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 857 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ako je teraz možné vidieť na videu na X (predtým Twitter), Sergej Mardan v ruskej štátnej televízii opäť upozornil na možnosť jadrového útoku proti Ukrajine. Putinov hovorca komentoval prieskum, ktorý tvrdil, že tretina Rusov by nebola proti jadrovému útoku na Ukrajinu.

V klipe Mardan povedal, že počet Rusov, ktorí by sa nebránili jadrovému úderu, bol „neuveriteľne vysoký“, no mnohí sa tiež obávali jadrovej vojny.

„Pre férovosť treba povedať, že masa Rusov rozum nestratila a podľa mňa ani nestratí,“ vysvetľuje.

„Veľmi dobre rozumiem úvahám týchto ľudí...: ‚Áno, samozrejme, prečo by sme mali obetovať našich ľudí, keď môžeme len odpáliť jadrovú bombu?‘“ povedal Mardan.

"Ale potom vyvstáva otázka: Na koho presne by sme mali zaútočiť jadrovými zbraňami? Kde by sme mali uskutočniť masívny jadrový útok?"

Mardan sa vyslovil proti bombardovaniu Ukrajiny, pretože je „súčasť Ruska“ a spýtal sa, či by ľudia podporili jadrové útoky na ruské mestá, ak by tam vypuklo násilie.

"Oblasť Charkov, Dnepro, Cherson, Záporožie, Kyjev, Černihiv, to všetko je Rusko," povedal.

Čo je v súčasnosti dôležité vo vojne na Ukrajine: Vladimir Putin otvorene vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti zaberá približne pätinu susednej krajiny. Ukrajina opakovane zdôrazňuje, že stiahnutie ruských vojsk z jej územia je podmienkou trvalého mieru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno vyhlásil, že ruská ofenzíva na východný pohraničný región Charkov, aspoň nateraz, zlyhala. Vladimir Putin ako podmienku ukončenia nepriateľstva požadoval, aby sa Ukrajina úplne vzdala oblastí Donecka, Luhanska, Chersonu, Záporožia a čiernomorského polostrova Krym.