Hrdinský čin malého chlapca (8): Takto zachránil svoju malú sestru pred útokom pitbulla, smrti unikla o vlások!

„Nechcel som aby zomrela,“ boli prvé slová osemročného chlapca krátko po tom, čo sa ho reportér spýtal, prečo sa pre tento hrdinský skutok rozhodol. Nicolas Chitwood je v meste odvtedy oslavovaný ako hrdina. Z pazúrov susedovho pittbula zachránil svoju iba šesťročnú sestru Lillian, informoval britský Daily Mail.

Podľa rodičov Nicolas nielenže zastavil psa pred ďalšími zraneniami malej sestry, ktoré mohli skončiť fatálne, ale dokázal ju presunúť aj do bezpečia. Pes stihol pohrýzť malú Lillian do tváre a poškodiť jej aj nervy. Lekári teraz musia rozhodnúť či bude potrebná ďalšia operácia. Deti sa v čase incidentu nachádzali na prázdninách u starých rodičov. Hrali sa na dvore a užívali si príjemné letné teploty.

Z ničoho nič sa k nim však dostal cez plot susedov pes, ktorý na malú Lillian ihneď zaútočil. V tom čase sa brat Nicolas nachádzal ďalej od sestry. Krik sestry ale brata ihneď privolal, ten neváhal ani chvíľu a po psovi doslova skočil, aby ho spacifikoval. Odtlačil ho od sestry a kopal okolo nohami, dokým im neprišiel starý otec na pomoc.

Malá Lillian utrpela niekoľko rán na tvári vrátane poranenia ľavého viečka, pre ktoré musela podstúpiť aj operáciu. Nicolas vyšiel zo súboja bez zranení. K nešťastnému momentu povedala Nicolasa malá sestra, že je vďačná, že jej brat pomohol, „ak by to neurobil, už by som bola mŕtva,“ dodalo malé, ale múdre dievča. Pes musel byť utratený a rodina aktuálne zbiera peniaze pomocou verejnej zbierky na Lillianine liečebné výdavky.