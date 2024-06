Obrovská rodinná tragédia: Bábätko pohrýzol rodinný pes! V nemocnici malý chlapček zomrel

Malý chlapček podľahol zraneniam. (Zdroj: GoFundme)

Tragédia sa odohrala v Knoxville v štáte Tennessee, kde žijú Chloe a Mark Mansoorovci. V polovici apríla sa šťastie zdalo dokonalé: Narodil sa Ezra. Hrdý pár si dieťa priviesol domov. Medzi bábätkom a psom nebol šesť týždňov žiadny problém.

Keď Ezra spal v postieľke, pes zaútočil a zahryzol sa do hlavy dieťaťa. Ezra bol prevezený do nemocnice s vážnymi zraneniami, vrátane krvácania do mozgu. Chlapec bojoval o život šesť dní. Márne. Lekári ho napokon vyhlásili za mŕtveho.

Mark a Chloe Mansoorovci sa vo svojom smútku obrátili na médiá. Pár zdôrazňuje, že husky nebol nikdy agresívny. Američan varuje, že každý pes môže uhryznúť. "Kedykoľvek, bez akéhokoľvek dôvodu, bez ohľadu na to, aká je jeho história."

„Byť Ezrovou matkou bola tá najlepšia vec, aká sa mi kedy stala,“ hovorí Chloe Mansoorová. Spolu s manželom sa rozhodla darovať neporušené orgány svojho dieťaťa. Predstava, že by to mohlo zachrániť životy ďalších bábätiek, dáva rodine silu.

Priateľ rodiny začal na Gofundme fundraisingovú kampaň, aby ju finančne podporil. Peniaze budú použité na náklady nemocnice a pohreb.

Huskyho odchytili zástupcovia úradu šerifa okresu Knox a previezli ho do útulku pre zvieratá. Hovorca Young Williams Animal Center uviedol, že pes je "v karanténe po uhryznutí, ako to vyžadujú zákony Tennessee." Nie je známe, či by mal byť usmrtený.