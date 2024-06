Nočná dráma v Bánovciach nad Bebravou! Muž zaútočil na spiaceho nožom, dvakrát ho bodol do hlavy

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Polícia v Bánovciach nad Bebravou obvinila 39-ročného muža z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. V noci zaútočil na muža nožom počas spánku do oblasti tváre a potom ušiel. Polícia sa ho vypátrala za pomoci služobného psa. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov.

archívne video

"Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo dostatočne preukázané, že obvinený v nočných hodinách pristúpil k spiacemu mužovi a kuchynským nožom ho dvakrát bodol do oblasti hlavy, čím sa mu pokúsil spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví a následne z miesta činu ušiel. Muži mali predtým večer spolu popíjať, pričom sa mali pohádať kvôli peniazom," približuje trenčianska krajská polícia.

Poškodený po útoku začal krvácať. S reznou ranou bol transportovaný na ošetrenie do nemocnice, pričom rozsah zranení bude stanovený znaleckým dokazovaním. Polícia dodáva, že následne začala po útočníkovi intenzívne pátrať a to aj s využitím služobného psa. Do pár hodín páchateľa našla v neďalekom obytnom bloku, kde sa ukrýval v pivničných priestoroch.

"Páchateľ bol po zadržaní umiestnený do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ z Bánoviec nad Bebravou spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby," informuje polícia s tým, že obvinenému, ktorý bol už aj v minulosti súdne trestaný, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov