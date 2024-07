Hotelová chyžná prezradila, aké nechutnosti hostia zabúdajú v izbách: Vibrátory veľké ako... A je to ešte horšie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Hotelová upratovačka v podcaste Other People's Lives prezradila, s akými najbizarnejšími vecami sa stretla vo svojej práci. Okamihy, ktoré zažila pri stretnutí s hotelovými hosťami, ju vraj občas dostali do trápnych situácií.

Moderátor Greg Dybec oslovil v podcaste Other People's Lives hotelovú chyžnú, ktorá uviedla, že vzhľadom na to, čo všetko robia hostia v hotelových izbách, je toto povolanie niekedy veľmi nevďačné. Moderátor sa spýtal aj na to, či niektorí zákazníci vyhľadávajú hotely za účelom sexuálneho stretávania. Spýtal sa: „Nechávajú ľudia po sebe tučné vibrátory a sexuálne hračky?“ Žena, ktorá pracuje v hoteli v USA, odpovedala: „Boli tam starší manželi. Ten muž bol na kyslíku, mal 85 rokov a žena chodila lepšie ako on, takže možno bola od neho o niečo mladšia. Boli to starší manželia a keď odchádzali, nechali tam najväčší vibrátor, aký som kedy v živote videla.“

Moderátor sa ďalej pýtal ženy, aká veľká bola táto intímna hračka. Na to odpovedala: „Predstavte si, že bola veľká asi od vrchu ruky až takmer po lakeť.“ Objavenie hračky pre dospelých nebolo jedinou skúsenosťou intímneho charakteru a táto chyžná v priebehu rokov často vyrušila v izbe hostí, ktorí mali sex alebo boli nahí. Vysvetlila: „Vošla som k ľuďom, ktorí spali a aj k ľuďom, ktorí to robili. Mala som dosť divných interakcií s ľuďmi. Myslím tým, že otvárajú dvere nahí. Jeden muž jednoducho zabudol, že je nahý, neviem, čo sa stalo. Už sa mi stalo, že aj ženy otvorili nahé, ale nemali s tým problém, lebo to brali tak, že tu sú moje prsia, je mi to jedno.“

Chyžná prezradila, že v priebehu rokov sa stretla aj s rôznymi telesnými tekutinami, pričom niektorí návštevníci sa rozhodli, že sa vôbec nebudú obťažovať s použitím toalety. Povedala: „Stalo sa mi, že úplne ignorovali toaletu a viem, že močia do sprchy. Nie som hlúpa, ale niekedy úplne ignorovali toaletu a vymočili sa do sprchy, aj keď bola sprcha suchá.“ Na otázku, či má na záver nejaký odkaz pre návštevníkov, chyžná poradila, aby si pred odchodom vždy skontrolovali, či majú pobalené aj svoje sexuálne pomôcky.