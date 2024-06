Do Pobrežia Slonoviny dorazili najnovšie vakcíny proti malárii

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dodávka obsahovala celkovo 656.000 vakcín, ktorými bude podľa vlády najprv zaočkovaných 250.000 detí vo veku od 0 do 23 mesiacov.Hoci počet úmrtí na maláriu v Pobreží Slonoviny klesol z 3222 v roku 2017 na 1316 v roku 2020, podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva je táto choroba "naďalej najčastejšou príčinou lekárskych konzultácií".Používanie vakcíny R21/Matrix-M schválili už aj v Ghane, Nigérii, Burkine Faso a Stredoafrickej republike.

Malária spôsobuje horúčku, bolesti hlavy a zimnicu, a ak sa nelieči, môže byť smrteľná. V roku 2022 spôsobila podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) viac ako 600.000 úmrtí na celom svete, z toho 95 percent v Afrike a 80 percent u detí mladších ako 5 rokov.R21/Matrix-M je druhou vakcínou proti malárii, ktorú WHO odporučila pre deti. Vyrába ju najväčší svetový výrobca vakcín Serum Institute of India (SII).