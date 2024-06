Desivé odhalenie expertov: Putin plánuje vytvoriť vlastné NATO! Tieto štáty v ňom majú byť

Vladimir Putin a Kim Čong-un (Zdroj: TASR/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Od svojej rozsiahlej invázie na Ukrajinu Vladimir Putin opakovane vyzýval svojich spojencov, aby sa odvrátili od toho, čo Rusko považuje za svetový a ekonomický systém ovládaný Západom. Výsledkom je, že šéf Kremľa teraz zrejme plánuje vlastnú vojenskú alianciu, ktorú treba považovať za protipól NATO. Informuje o tom spravodajský portál „Newsweek.com“.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 851 (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Podľa washingtonského think tanku Institute for the Study of War (ISW) chce Vladimir Putin spojiť ruských spojencov do euroázijskej bezpečnostnej koalície, ktorá si podriadi NATO a bude vzdorovať Západu. Analýza ISW nasleduje po návšteve Vladimíra Putina v Severnej Kórei, počas ktorej sa šéf Kremľa a vládca Kim Čong-un dohodli na zmluve o všestrannej strategickej spolupráci.

Ktoré štáty Putin prináša do svojej vojenskej aliancie?

Po návšteve Severnej Kórey Vladimir Putin povedal, že Moskva je pripravená diskutovať o euroázijských bezpečnostných otázkach s Ruskom a Čínou vedenou Šanghajskou organizáciou spolupráce (SCO), Moskvou vedeným Spoločenstvom nezávislých štátov (SNŠ) a Eurázijskou hospodárskou úniou (EAEU), ako aj krajiny BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika, Irán, Egypt, Etiópia a Spojené arabské emiráty). V súčasnosti nie je jasné, či ide o štáty, ktoré chce Putin zjednotiť vo svojom vlastnom „NATO“.

Sergej Lavrov odhalil Putinove plány v Kazachstane

Putinov minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pred pár dňami hovoril na stretnutí v kazašskom Almaty aj o snahe Ruska vytvoriť „euroázijskú bezpečnostnú architektúru“, ktorá by nahradila euroatlantický bezpečnostný systém. ISW verí, že Vladimir Putin a jeho spolupracovníci z Kremľa budú presadzovať úsilie o vytvorenie vlastnej vojenskej aliancie, „aby sa postavili ako alternatíva k NATO“, pričom sa zároveň pokúsia „falošne vykresľujúc západné krajiny ako jediných podporovateľov Ukrajiny“.