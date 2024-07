Neuveriteľné VIDEO: Metre od katastrofy! Ruská stíhačka sa takmer zrazila s lietadlom NATO

Dve stíhačky sa tesne minuli. (Zdroj: X)

MOSKVA - Na internete sa objavilo video, ktoré ukazuje, ako sa ruský Su-30 takmer zrazí s lietadlom NATO F-18 nad Baltským morom. Bola to zámerná provokácia?

Tento incident mohol mať vážne následky. Zdá sa, že video, ktoré koluje po sociálnych sieťach, ukazuje „takmer zrážku“ medzi prúdovým lietadlom F-18 španielskych vzdušných síl a ruským lietadlom Suchoj Su-30 nad Baltským morom.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 857 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Zábery z F-18 a Su-30 zverejnil letecký novinár a historik Babak Taghvaee na službe krátkych správ X (predtým Twitter). Podrobne zobrazuje "takmer zrážku" medzi dvoma lietadlami nad Baltským morom. Vedľa klipu je napísané:

„Video zaznamenané pilotom viacúčelového bojového lietadla Su-30SM Veliteľstva námorného letectva #Russian Naval Aviation Command nad Baltským morom ukazuje blízke stretnutie so stíhacím lietadlom španielskeho letectva EF-18A Hornet, ktoré sa nedávno podieľalo na vzdušnom dozore v r. Baltské more (letelo zo Šiauliai, Litva).“

NATO v apríli oznámilo, že Španielsko a Portugalsko vyslali nad Baltské more bojové lietadlá v rámci misie na "zabezpečenie vzdušného priestoru", ktorá trvala do konca júla.

Zostáva nejasné, ako k takmer havárii došlo, či išlo o úmyselnú provokáciu pilota Putina a kedy boli záznamy urobené.

Čo je v súčasnosti dôležité vo vojne na Ukrajine

Vladimir Putin otvorene vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti zaberá približne pätinu susednej krajiny. Ukrajina opakovane zdôrazňuje, že stiahnutie ruských vojsk z jej územia je podmienkou trvalého mieru. Vladimir Putin požadoval, aby sa Ukrajina úplne vzdala oblastí Donecka, Luhanska, Chersonu, Záporožia a čiernomorského polostrova Krym ako podmienku ukončenia nepriateľských akcií.

Ruské ministerstvo obrany nedávno oznámilo, že jeho sily ovládli dedinu Urožajne v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Hlásilo tiež, že kyjevské jednotky museli pod tlakom Ruska opustiť pozície na juhovýchode krajiny pri Krynkách v Chersonskej oblasti a Urosajne v Doneckej oblasti.