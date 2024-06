Saharský prach zhoršuje kvalitu ovzdušia vo východnom Stredomorí

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

BONN - Saharský prach opäť v tomto týždni ovplyvňuje ovzdušie v juhovýchodnej Európe a na východe Stredozemného mora. Najnovšia epizóda zvýšenej koncentrácie hrubých prachových častíc vo vzduchu by mala vyvrcholiť počas dneška a zajtrajška, informovala európska agentúra pre monitorovanie atmosféry Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

Saharský prach postupuje od 10. júna cez stredné a východné Stredozemie a jeho koncentrácia dosahovala vysoké hodnoty prachových častíc PM10 pri povrchu krajiny v posledných dňoch najmä v Bulharsku, Grécku a na Cypre. To má za následok zhoršenie kvality ovzdušia v týchto krajinách spolu s možnosťou zatiahnutej a hmlistej oblohy v ďalších postihnutých regiónoch.

Najvyššie hodnoty dosiahnu na niektorých miestach Bulharska, Grécka a Cypru podľa predpovede CAMS denného maxima koncentrácie prachových častíc PM10 dokonca nad 100 mikrogramov na meter kubický. To na základe indexu kvality ovzdušia Európskej environmentálnej agentúry znamená veľmi zlú kvalitu vzduchu.

Monitorovanie atmosféry

"Prenos saharského prachu cez Stredozemie do Európy nie je ničím neobvyklým. Pozorovania ukazujú v posledných rokoch nárast intenzity a frekvencie týchto udalostí v niektorých častiach Európy, čo zdôrazňuje význam pokračujúceho monitorovania našej atmosféry, aby sme pochopili, ako by sa kvalita ovzdušia mohla v súvislosti s týmito epizódami meniť," uviedol vedúci vedecký pracovník služby CAMS Mark Parrington. Aktuálnu epizódu pozorne monitorujú aj vnútroštátne orgány najpostihnutejších krajín. Bulharsko, Grécko a Cyprus v súčasnosti spolupracujú so systémom európskej agentúry CAMS.

Táto situácia nasleduje po dvoch ďalších nedávnych epizódach výskytu saharského prachu v Európe, ktoré sa odohrali medzi 3. a 7. júnom. Prvá z nich zasiahla aj juhovýchodnú Európu a východné Stredozemie. Druhá prekročila severozápadnú Afriku a zasiahla Pyrenejský polostrov, južné Francúzsko a severné Taliansko. Tieto nedávne epizódy sú zatiaľ poslednými prípadmi prenosu saharského prachu do Stredozemia a južnej Európy v tomto roku.