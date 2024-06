Tropické teploty sú minulosťou: Veľká zmena počasia! Búrky, lejaky a veľké ochladenie!

(Zdroj: Getty Images)

Pondelok

Noc z nedele na pondelok bude oblaná až zamračená, postupne aj s prehánkami a dažďom. Najnižšia nočná teplota dosiahne 18 až 13 stupňov Celzia. Cez deň bude naďalej zamračené, na viacerých miestach s prehánkami a búrkami, lokálne aj intenzívnymi búrkami. Popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, na juhu a Zemplíne miestami okolo 25 stupňov Celzia.

(Zdroj: predpovede.sk)

Teplota na horách vo výške 1500 m dosiahne okolo 13 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Počas dňa meteorológovia predpokladajú úhrny zrážok od 15 do 40 milimetrov, výnimočne aj viac. Meteorológovia na tento deň vydali výstrahy prvého stupňa pred búrkami pre celé Slovensko, a to od polnoci do 19. hodiny podvečer.

(Zdroj: SHMÚ)

Utorok

Druhý deň týždňa bude podobný ako pondelok. Naďalej na nás čaká zamračená obloha. V noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach, prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. V noci

a ráno treba ojedinele počítať aj s hmlo alebo nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota dosiahne 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 22, na Zemplíne a v Above do 25 stupňov Celzia. Počas dňa sa očakáva bezvetrie alebo slabý vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu.

(Zdroj: predpovede.sk)

Streda

Stred týždňa bude prevažne oblačný, no v noci sa bude oblačnosť zmenšovať. Najnižšia nočná teplota dosiane 16 až 11, v údoliach okolo 9 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, na severe a Horehroní zväčša okolo 16 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 25 kiloemtrov za hodinu.

(Zdroj: predpovede.sk)

Štvrtok

"Nad našou oblasťou sa bude nachádzať nevýrazné tlakové pole. Zároveň tu bude od severu zasahovať vo vyšších vrstvách ovzdušia brázda nízkeho tlaku vzduchu," informujú meteorológovia z SHMÚ. Počas dňa bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach treba počítať s prehánkami, ojedinele aj búrkami. Najnižšia nočná teplota dosiahne 14 až 8 stupňov Celzia, najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21, na Zemplíne do 24 stupňov Celzia.

(Zdroj: predpovede.sk)

Piatok až nedeľa

"Obdobie bude ako celok teplotne normálne," uviedli meteorológovia. Podľa predpovedí bude počas víkendu prevažne oblačno a miestami dážď alebo prehánky. Oblačnosť sa ale bude postupne zmenšovať, naďalej sa však ojedinele môžu vyskytnúť aj prehánky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 14 až 8, v závere týždňa 16 až 10 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 23, postupne oteplenie na 22 až 28 stupňov Celzia.

(Zdroj: predpovede.sk)

(Zdroj: predpovede.sk)

(Zdroj: predpovede.sk)