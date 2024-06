Parlamentné voľby v Bulharsku vyhral podľa prognóz stredopravicový blok GERB-SDS

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Valentina Petrova)

SOFIA - Aliancia stredopravicovej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a Zväzu demokratických síl (SDS) zvíťazila v nedeľných predčasných parlamentných voľbách v Bulharsku so ziskom 26 - 28 percent hlasov. Vyplýva to z exit pollov inštitútov Alpha Research, Gallup International Balkan, Trend Research Center a Market Links. Informujú o tom agentúry Reuters a BTA.

Na druhom mieste skončila volebná koalícia PP–DB, ktorá dostala 15-16 percent hlasov. Ultranacionalistická strana Obnova by mala skončiť tretia so ziskom 14,5 percenta hlasov, zatiaľ čo Hnutie za práva a slobody (MRF), ktoré zastupuje najmä početnú tureckú menšinu, by malo získať 14,3 percenta. Podľa prieskumu Alpha Research by aliancia GERB-SDS získala v 240-miestnom parlamente 73 kresiel, PP-DB 44 kresiel, Obnova 41 a MRF 40 kresiel. Analytici, ktorých oslovila bulharská televízia BTA, však uviedli, že boj o druhé miesto bude tesný.

Nedeľné voľby, šieste za tri roky, spôsobil rozpad koalície pozostávajúcej z GERB-SDS a PP-DB. Tieto dva najsilnejšie politické tábory v Bulharsku sa po vlaňajších parlamentných voľbách dohodli, že sa medzi nimi bude každých deväť mesiacov striedať funkcia predsedu vlády. Vicepremiérka Marija Gabrielová z GERB-SDS však koncom marca oznámila zastavenie rokovaní o novom kabinete.

Bulharský prezident Rumen Radev v apríli vymenoval úradnícku vládu premiéra Dimitara Glavčeva a stanovil 9. jún ako termín predčasných parlamentných volieb. Účasť v parlamentných voľbách bude veľmi nízka. O 17.00 h sa pohybovala pod hranicou 25 percent. V Bulahrsku sa v nedeľu konali aj voľby do Európskeho parlamentu.