Motoristi neveria vlastným očiam: Ceny palív v týždni klesli až dvakrát! Magická hranica prekonaná

BRATISLAVA - Ďalší dôvod na radosť pre motoristov. Ceny palív počas uplynulého týždňa klesli dokonca dvakrát, a to výrazne. Cena benzínu aj nafty sa tak dostala pod magickú hranicu a do áut tankujeme pohonné hmoty najlacnejšie za posledné mesiace. Pomaly sa dostávajú na úroveň spred parlamentných volieb. Kam až budú klesať, však nie je isté.

V súčasnosti sa cena litra benzínu pohybuje na úrovni 1,582 eura a cena nafty 1,480 eura za liter v prípade čerpacej stanice Slovnaft. Na rakúskej OMV je to o trochu viac, a to 1,489 eura za liter nafty a 1,589 eura za liter benzínu. Rovnaké ceny sú aj na čerpačke Shell. Najlacnejší benzín je aktuálne na benzínke Orlen, kde sa ceny pohybujú na úrovni 1,459 eura za liter nafty a 1,562 za liter benzínu.

Pokles cien palív potvrdzuje aj Štatistický úrad. "Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 22. týždňa roku 2024 pokračovali v znižovaní. Ceny oboch druhov benzínov aj nafty medzitýždňovo zlacneli o 1 cent. Benzíny boli najlacnejšie za posledných 11 týždňov (od polovice marca 2024), motorová nafta druhý krát v roku klesla pod 1,50 eura," informovali zo Štatistického úradu.

Najlacnejší benzín motoristi tankovali koncom minulého roka, kedy sa pohyboval na úrovni 1,512 eura za liter. Následne začala jeho cena prudko rásť, až dosiahla vrchol v polovici februára, a to na úrovni 1,622 eura za liter. Vtedy bol benzín lacnejší, ako nafta. Naopak, nafta bola najlacnejšia začiatkom roka 2024, a to na úrovni 1,485 eura za liter. Vrchol dosiahla rovnako v polovici februára, keď liter stál 1,641 eura. Aktuálne sa ceny nafty za liter blížia k minimu zo začiatku roka.

Obľúbený natural 95 sa počas 22. týždňa predával za 1,610 eura za liter, kvalitnejší natural 98 mal priemernú cenu 1,828 eura. Za liter motorovej nafty spotrebitelia platili 1,497 eura. Ceny plynov pre motorové vozidlá boli za posledný týždeň rozkolísané. CNG mierne zlacnel na 1,600 eura za kilogram. Naopak, plyn LNG zvýšil cenu na úroveň 1,542 eura za kilogram. Cena LPG zostala na predošlých 0,695 eura za liter.

Aktuálne sa ceny benzínu na Slovensku, v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, prehupli do skupiny tých lacnejších. Lacnejšie tankujú napríklad v Česku (1,561 eura za liter), Poľsku (1,532 eura za liter), ale aj v Maďarsku (1,518 eura za liter). Najlacnejší benzín je na Malte, a to na úrovni 1,34 eura za liter. Lacnejší benzín, ako na Slovensku, tankujú aj v Chorvátsku, a to 1,552 eura za liter. Najdrahší benzín je v Dánsku, a to takmer 2,1 eura za liter.

Ešte lepšie sme na tom s cenami nafty, kde zatvárame TOP 10 najlacnejších palív v rámci EÚ. Lacnejšia nafta je v Česku (1,488 eura za liter), ale aj obľúbenom Bulharsku (1,317 eura za liter). V Chorvátsku je nafta drahšia, ako na Slovensku (1,535 eura za liter). Najlacnejšia nafta je na Malte, a to na úrovni 1,21 eura za liter. Najdrahšia je, naopak, v Írsku, a to na úrovni 1,719 eura za liter.

Ceny ropy mierne rástli

Ceny ropy pokračovali v piatok v raste, pričom cena Brentu sa vrátila nad hranicu 80 USD za barel (159 litrov). Nad tú sa dostala počas štvrtkového obchodovania (6. 6.), uzatvorila však mierne pod ňou. Ceny ropy podporilo rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá po takmer piatich rokoch znížila úrokové sadzby. Za celý týždeň však ceny komodity smerujú nadol.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.12 h SELČ 80,07 USD (73,70 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 20 centov (0,25 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 75,78 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 23 centov alebo 0,30 %. Za celý týždeň však ceny ropy smerujú nadol, pod čo sa podpísal vývoj na začiatku týždňa. Ak sa celotýždenný pokles potvrdí, bude to znamenať zníženie cien ropy tretí týždeň po sebe.

Trhy momentálne čakajú na správu z amerického ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu USA za minulý mesiac. Ekonómovia odhadujú, že ministerstvo oznámi vytvorenie 185.000 nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti by mala zotrvať na úrovni 3,9 %. Informácie ministerstva zároveň naznačia, kedy by americká centrálna banka mohla pristúpiť k prvému zníženiu úrokových sadzieb.