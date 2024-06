Chystáte sa do Chorvátska? Slováci si za dovolenku opäť priplatia: TOĽKOTO vyjde cesta na Makarskú!

Diaľnice v Chorvátsku (Zdroj: dnevno.hr)

BRATISLAVA - Dovolenková sezóna sa pomaly, ale isto rozbieha a prví dovolenkári sa už vybrali za hranice Slovenska. V súčasnosti sú ešte ceny v obľúbených destináciách nižšie, ako počas hlavnej letnej sezóny. To ale neplatí pre mýtne poplatky, ktoré motoristi musia platiť. Tie sú celý rok rovnaké a dokonca vyššie, ako minulý rok. Prinášame prehľad, koľko vyjde dovolenkárov cena za letným oddychom.

Slováci cestujú autom najmä na Jadran, teda do mimoriadne obľúbeného Chorvátska, následne aj do Talianska či Bulharska, aj keď pri poslednom spomenutom zvyčajne volia radšej cestu lietadlom. V súvislosti s cestou na dovolenku treba počítať s viacerými poplatkami. Okrem tankovania to sú aj diaľničné známky a mýtne poplatky. Tie v niektorých prípadoch išli oproti minulému roku hore na cene.

Ceny smerom nahor upravovali v Maďarsku aj Slovinsku. Naši južní susedia pritom zaviedli aj novinku, ktorou je jednodňová diaľničná známka. Tá stojí 5150 forintov, teda v prepočte niečo viac, ako 13 eur. Platiť by sa musela dvakrát, čo by motoristov vyšlo 26 eur na spiatočnú cestu. Viac sa tak oplatí si kúpiť 10 alebo 30-dňovú známku, ktoré stoja 10-dňová 16,32 eura a mesačná 26,45 eura. Obe sú však v porovnaní s minulým rokom o 2 eurá drahšie. Upozorňuje na to portál pravda.sk. Ako dodali, najvýhodnejšie je kúpiť známku na prvej čerpacej stanici v Maďarsku, keďže na Slovensku sa za jej kúpu platí sprostredkovateľský poplatok.

Aj Slovinsko

Vyššie ceny hlási aj Slovinsko. Týždenná známka v súčasnosti vyjde 16 eur, čo je o euro viac, ako pred rokom. Naopak, mesačná známka stojí 32 eur, čo je ekonomicky výhodnejšie. Avšak, rovnako je drahšia, ako pred rokom, a to o 2 eurá. Pozor by si mali dať majitelia áut, ktorých výška nad prednou nápravou presahuje 1,3 metra. Radia sa tak do inej kategórie, ako majitelia menších áut.

Krajina 1-dňová 7-dňová 10-dňová 30-dňová ročná Slovensko X X 12 eur 17 eur 60 eur Maďarsko 13 eur X 16 EUR 26 EUR 145 EUR Rakúsko 8,6 eura X 11,5 eura 60-dňová známka 28,9 eura 96,4 eura Slovinsko X 16 eur X 32 eur 117,5 eura

Jednodňovú známku zavádza aj Rakúsko a stáť bude 8,6 eura. Pre motoristov však pri spiatočnej ceste nebude ekonomicky výhodná, keďže 10-dňová stojí 11,5 eura. Avšak, Rakúšania nemajú tradičnú mesačnú známku, ale dvojmesačnú a tá vyjde necelých 29 eur. Ak tak idú dovolenkári k moru na viac, ako 10 dní, bude pre nich výhodnejšie kúpiť 2 jednodňové známky. A pozor. V prípade známky zakúpenej elektronicky jej platnosť začne platiť až o 18 dní od kúpy.

Koniec cestariny

V Chorvátsku naďalej treba počítať s mýtnymi bránami, tzv. cestarinami, kde sa platí mýto po zjazde z diaľnice. Napríklad, cesta z maďarsko-chorvátskej hranice (Goričan) do Záhrebu stojí 5,80 eura a tí, čo smerujú do Záhrebu zo Slovinska od Macelji, zaplatia 6,40 eura. Zo Záhrebu po najjužnejšiu bránu Čerapine si musia motoristi pripraviť ďalších necelých 31 eur. Na Makarsku riviéru stojí mýto 26,4 eura. Problém ale nastáva na vrchole turistickej sezóny, kedy sa na mýtnych bránach tvoria dlhé kolóny. Výhodné je preto kúpiť si zariadenie ENC, ktoré má vlastné pruhy, kde sa nestojí a poplatky sa sťahujú z dobitého kreditu. Okrem toho, ceny v tomto prípade sú o viac ako pätinu lacnejšie v porovnaní s klasickými "cestarinami", kde peniaze vyberajú pracovníci.

Chorváti zamýšľajú zrušiť mýtne brány ku koncu tohto roka. Naďalej však nebudú mať diaľničné známky, ale poplatky budú vyberať na základe prejazdených kilometrov. Pre turistov to bude znamenať nutnosť vytvoriť si účet, na ktorom budú mať vložené prostriedky, ktoré sa budú účtovať pri vjazde a výjazde z diaľnice.

Ak by teda slovenská rodina išla na 10 dní do Chorvátska z Bratislavy na Makarsku cez Maďarsko, vyzerali by ich poplatky nasledovne:

16,32 za maďarskú diaľničnú známku, 5,8 eura mýto od Goričana po Záhreb a následne 26,4 eura od Záhrebu po Makarsku. Chorvátske mýto pritom treba rátať 2x, a to pre cestu tam, aj naspäť. Celkovo len za spiatočnú cestu zaplatia necelých 81 eur.