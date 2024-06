Ohavný prípad v Česku: Muža hodiny mučili, po vražde obeť uvarili a kosti spálili! Dnes si vypočuli trest

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Pavel Jireček dostal za vraždu v spolupáchateľstve 26 rokov väzenia a Alexander Golubničenko za rovnaký zločin 18 rokov väzenia. Obžalovaným hrozilo 15 až 20 rokov väzenia, prípadne trest výnimočný. Prokurátorka Lenka Faltusová navrhla za vraždu "zvlášť surovým a trýznivým spôsobom" pre Jirečka trest okolo 30 rokov väzenia a pre Golubničenka okolo 25 rokov odňatia slobody.

Muža podľa spisu niekoľko hodín mučili

Podľa spisu sa obžalovaní na vražde muža umučením ako odplata za údajne ukradnuté drogy a ďalšie veci vopred dohodli. Poškodený predtým býval v dome v obci Pohoda pri Litomyšli, ktorý bol trvalým bydliskom Jirečka. Donútili muža na Břeclavsku nastúpiť do auta, ktorým ho odviezli do domu známeho v Lubnej, kde ho v pivnici dve až tri hodiny mučili, vyplýva z obžaloby. Podľa nej potom bezvládne telo previezli do domu v Pohodlí, kde obeť utýrali. Tam ju držali niekoľko dní. Poškodený zomrel v dome v obci Pohoda nedlho po podaní lieku Questax, ktorý mu dal Golubničenko, aby zaspal, uviedla obžaloba. Väčší diel viny za týranie poškodeného podľa obžaloby pripadá na Jirečka.

Obžalovaní potom spoločne zosnovali plán, ako sa zbaviť tela, uvádza prokuratúra. Podľa spisu telo uvarili v kovovom sude na dvore domu, kosti spálili a zvyšky rozviezli po okolí obce. V dome v Pohodlí potom zahladili stopy a napríklad pivnica, kde muža týrali, vybielili vápnom, vyplynulo z obžaloby.