Hrobár zažil najväčší šok svojho života: Mŕtvola ženy sa tesne pred pohrebom prebrala k životu

Pohrebný ústav Butherus-Maser & Love v Lincolne (Zdroj: Google Maps)

Zvláštnou správou je, že úrady v okrese Lancaster v štáte Nebraska v pondelok oznámili: Žena (74), ktorú v hospici vyhlásili za mŕtvu, skutočne žije. Zamestnanec pohrebného ústavu si všimol, že dýcha, uviedla ABC News.

Podľa úradu šerifa okresu Lancaster bola žena prevezená v pondelok ráno z hospicu, kde bola vyhlásená za mŕtvu, asi o 9:44 do pohrebného ústavu Butherus-Mather & Love v meste Lincoln.

Žena bola prijatá do nemocnice

Polícia musela ísť do pohrebného ústavu o dve hodiny neskôr, keď si zamestnanec všimol, že žena ešte dýcha, a zavolal na číslo 911.

Pohrebný personál žene vykonal KPR a odviezol ju do miestnej nemocnice. Aj v utorok tam stále bola. Úrady informovali jej rodinu.

Policajný šéf sa čudoval

"Je to veľmi nezvyčajný prípad," povedal na tlačovej konferencii zástupca policajného šéfa okresu Lancaster Ben Houchin. "Robím to už 31 rokov a nikdy to nedošlo tak ďaleko ako teraz." Keďže žena už umierala a neexistovali žiadne dôkazy o vonkajšom vplyve na jej podozrivú smrť, hospic nekontaktoval koronera ani miestne úrady. "Nedokázali sme určiť žiadny kriminálny zámer," uzavrel Houchin.

Pomerne často sa stáva, že staršie ženy sú omylom vyhlásené za mŕtve. V niekoľkých prípadoch v Spojených štátoch a Brazílii boli staršie ženy zbalené do vriec na mŕtvoly, aby sa v márnici opäť prebudili k životu.

Obzvlášť tragický koniec mal prípad Brazílčanky Normy Silveira da Silva (†90). Po návrate z ríše mŕtvych bola na druhý deň ráno opäť vyhlásená za mŕtvu – tentoraz už naozaj zomrela.