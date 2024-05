VIDEO Extrémne počasie udrelo v plnej sile! Silný vietor strhol strechu z budovy školy: Hlásia 12 zranených detí

V piatok platilo v celom regióne varovanie pred silným vetrom o sile hurikánu, napísala ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti. Krasnodarský kraj sa rozprestiera na pobreží Čierneho aj Azovského mora.

Silný vietor strhol strechu z budovy školy (Zdroj: X/MarioNawfal)

Tamojšia prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že strechu z budovy školy strhol "silný poryv vetra". Dodala, že deti utrpeli zranenia rôznej závažnosti. Prokuratúra nariadila v tejto veci vyšetrovanie pre podozrenie, že budova nespĺňala bezpečnostné požiadavky.

