MIMORIADNY ONLINE Rusko počas mierového summitu zintenzívnilo útoky: Yellenová obhajovala použitie úrokov zo zmrazených aktív

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON - Americká ministerka financií Janet Yellenová odmietla v nedeľu kritiku Moskvy na adresu využitia zmrazeného ruského štátneho majetku na pomoc napadnutej Ukrajine. Zablokované ruské aktíva podľa nej zostanú tam, kde sú, generujú však finančné prostriedky, na ktoré Rusko nemá nárok, nejde teda o krádež. Informovala o tom agentúra DPA. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.