Slávny hudobník (36) žiari šťastím: Opäť sa stane otcom… Fanúšikom prezradil aj pohlavie dieťaťa!

(Zdroj: pixabay.com)

LOS ANGELES - Prežíva nádherné chvíle. Americký hudobník Wiz Khalifa (36) na svojich sociálnych sieťach odhalil, že sa po druhýkrát stane otcom. Spoločne so svojou partnerkou Aimee Aguilar oznámil aj pohlavie ich očakávaného pokladu.

Americký spevák sa preslávil viacerými hitmi, ako je napríklad pieseň See You Again, ktorú poznajú fanúšikovia po celom svete. Vďaka svojej tvorbe si získal množstvo obdivovateľov a len na sociálnej sieti Instagram ho sleduje viac ako 40 miliónov ľudí.

Práve tam počas včerajšieho dňa otcov zverejnil príspevok, v ktorom prezradil, že spolu so svojou priateľkou Aimee Aguilar sú v radostnom očakávaní. Dvojica sa dala dokopy približne pred piatimi rokmi a aj napriek tomu, že ani jeden z nich o svojom súkromí príliš nehovorí, tak spolu s touto radostnou novinkou oznámili aj to, že sa tešia na dievčatko.

Hudobník je otcom 11-ročného syna Sebastiana, ktorého má z manželstva s americkou modelkou Amber Rose. Dvojica sa však v roku 2016 po troch rokoch manželstva rozhodla, že každý z nich pôjde vlastnou cestou a v roku 2019 začal Khalifa chodiť so svojou aktuálnou priateľku.