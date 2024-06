Reakcia na Putinov návrh na mier: Scholz aj Meloniová ho vysmiali, podľa nich ide o propagandu a nemyslí to vážne!

Meloniová usmerňuje Bidena, kam má ísť. (Zdroj: X)

BORGO EGNAZIA - Všetci vedia, že ruský prezident Vladimir Putin nemyslí vážne svoje návrhy na to, ako dosiahnuť mier na Ukrajine, povedal v sobotu nemecký kancelár Olaf Scholz v rozhovore s verejnoprávnou televíziou ARD. Talianska premiéra Georgia Meloniová zase uviedla, že sa jej Putinovo oznámenie zdá skôr ako propaganda, ako skutočné vyjednávacie stanovisko.

Reakcie prišli na záver summitu skupiny G7. Putin v piatok podmienil mierové rokovania s Kyjevom maximalistickými požiadavkami vrátane zvýšenia svojich územných ziskov na Ukrajine. Kremeľ v sobotu podľa agentúry Reuters reakcie Západu na jeho návrh označil za nekonštruktívne.

"Všetci vedia, že tento návrh nebol myslený vážne, ale mal niečo spoločné s mierovou konferenciou vo Švajčiarsku," uviedol Scholz v narážke na summit, ktorý v sobotu v alpskej krajine začína. Rusko sa ho nezúčastní a podľa Scholze od neho chce odviesť pozornosť. Navyše sa Putin snaží "zamlčať a zastrieť skutočnosť, že on je tým, kto brutálnu vojnu rozpútal a naďalej v nej pokračuje".

"Nepotrebujeme nadiktovaný mier, ale čestný a spravodlivý mier, ktorý bude brať do úvahy celistvosť a suverenitu Ukrajiny," poznamenal tiež šéf nemeckej vlády. "Zdá sa mi to skôr ako propagandistický krok, ako reálny," citovala zas agentúra ANSA taliansku premiérku. "Nepríde mi ako vyjednávacie stanovisko príliš efektívne povedať Ukrajine, že by sa mala stiahnuť z Ukrajiny," pokračovala.

Putin v piatok vyhlásil, že Moskva je pripravená rokovať o mieri, keď Kyjev splní niekoľko podmienok. Ukrajinské jednotky podľa neho musia opustiť Doneckú, Luhanskú, Chersonskú aj Záporožskú oblasť, teda ukrajinské regióny, ktoré Rusko čiastočne okupuje po tom, ako v roku 2022 začalo inváziu na Ukrajinu. Ukrajina by sa navyše podľa predstáv šéfa Kremľa mala zaviazať, že nevstúpi do NATO.

Kyjev to jednoznačne odmietol. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Putinove slová za ultimátum a vyhlásil, že ruský prezident postupuje ako niekdajší nacistický vodca Adolf Hitler a bude stupňovať svoje požiadavky, pretože jeho cieľom je zisk aj ďalších ukrajinských regiónov. Ukrajina požaduje stiahnutie ruských vojakov zo všetkých okupovaných území a tiež z anektovaného Krymu, ktorého sa Rusko zmocnilo v roku 2014. Kriticky na Putinov návrh reagovali aj ďalšie krajiny. "Je toho veľa, obrovské množstvo - oficiálna reakcia, oficiálne vyhlásenie. Nekonštruktívneho charakteru, "komentoval to v sobotu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.