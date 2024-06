Čo sa deje so zbierkou pre Ukrajinu? Náhly nárast intenzívnych útokov! Meta jej masívne odstraňuje príspevky

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jeff Chiu, File, Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Facebook/Munícia pre Ukrajinu)

BRATISLAVA - Sociálna sieť Facebook prevádzkovaná spoločnosťou Meta masívne odstraňuje príspevky, v ktorých bol uvedený link na webstránku či názov finančnej zbierky Munícia pre Ukrajinu, ktorou sa Slovensko pridalo k celosvetovej iniciatíve českej vlády na podporu ukrajinských obrancov. Informuje o tom hovorkyňa iniciatívy Katarína Selecká s tým, že diať sa to začalo od 15. júna 2024.