Taliansku antifašistku zadržali za údajný útok: Po zvolení do Európskeho parlamentu sa ale vrátila domov

Salisovú (39) v piatok prepustili z domáceho väzenia v Budapešti, následne s otcom odcestovala autom do Talianska. Učiteľku z Monzy zadržali v Budapešti vo februári 2023 a obvinili z účasti na útoku skupiny antifašistov na ľudí, ktorých považovali za prívržencov krajnej pravice. V máji ju po rozhodnutí odvolacieho súdu umiestnili do domáceho väzenia s elektronickým náramkom na členku.

Salisová vo voľbách do EP kandidovala za Alianciu zelených a ľavice (AVS), ktorá v Taliansku získala 6,7 percenta hlasov. Ako europoslankyňa by mohla požiadať o imunitu pred trestným stíhaním, aj keď sa obvinenia týkajú činov spred jej zvolenia. Jej prípad vyvolal v Taliansku pobúrenie, keď tamojšie médiá tento rok zverejnili zábery, ako ju na súdne pojednávanie v Budapešti predviedli so spútanými nohami a rukami a reťazou okolo pása.

Obvinená bola z troch pokusov o ublíženie na zdraví a z členstva v krajne ľavicovej organizácii. Salisová vznesené obvinenia poprela a tvrdila, že je prenasledovaná za svoje politické presvedčenie. V prípade uznania za vinnú by mohla dostať 11 rokov väzenia.