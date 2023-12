Úplná apokalypsa: Najdesivejšie mesto duchov je v Turecku

Nemá more ani nádherné pláže. Napriek tomu chceli z Burj al Babas urobiť top dovolenkovú destináciu pre Arabov. Pri tureckom meste Mudurnu im chceli ponúknuť dokonalú oázu pokoja, kde by mali k dispozícii všetko pre dokonalý relax. Osud to však zariadil inak a v súčasnosti je z luxusnej štvrte len mesto duchov, ktoré paradoxne priťahuje pozornosť množstva turistov.