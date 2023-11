MIMORIADNY ONLINE Putin na summite G20 hovoril o nutnosti zastaviť vojnu na Ukrajine

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 637

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 637 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:25 Vojenský súd v Petrohrade odsúdil na šesť rokov odňatia slobody 17-ročného gymnazistu Jegora Balazejkina, ktorého zistil vinným z pokusu o teroristický čin. Mladík sa podľa vyšetrovateľov pokúsil hodiť zápalné fľaše do vojenských odvodových stredísk, Molotove kokteily ale nevzplanuli. O rozsudku dnes informovali médiá, podľa denníka Novaja gazeta Európa sa tínedžerova obhajoba plánuje proti verdiktu odvolať.

6:00 Rusko poskytlo pomoc Severnej Kórei pri utorkovom vypustení vojenského špionážneho satelitu. Uviedla to vo štvrtok juhokórejská tajná služba NIS, podľa ktorej bola družica navedená na obežnú dráhu okolo Zeme, nie je však isté, či skutočne funguje, informuje agentúra AFP.

Okamžité stiahnutie okupačných ruských vojsk

Poradca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak dnes na platforme Telegram reagoval na Putinov prejav slovami, že je to Rusko, kto "vyhladzuje" ukrajinské civilné obyvateľstvo a namiesto "premýšľania o ukončení tragédie na Ukrajine", by malo stiahnuť svoje invázne vojská z krajiny. "Jediným účinným riešením, ktoré je zatiaľ mimo Putinovho chápania, je okamžité stiahnutie okupačných ruských vojsk zo suverénneho územia iného štátu. Potom zasadnúť za stôl, prerokovať platby, kompenzácie a ďalšie právne dôsledky vojny, "napísal prezidentský poradca.

"Na summite som vyzval ruského prezidenta Putina, aby konflikt na Ukrajine ukončil a stiahol ruských vojakov, aby vojna konečne skončila," povedal dnes večer nemecký kancelár Olaf Scholz. Poznamenal, že na rokovaní sa pripojil spoločne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, ktorá sa v Berlíne zúčastnila nemecko-talianskych vládnych konzultácií.

Putin sa predchádzajúcich dvoch summitov skupiny veľkých ekonomík G20, ktoré sa za osobnej účasti svetových štátnikov a ďalších vrcholných predstaviteľov konali v Indonézii a Indii, nezúčastnil; jeho miesto na nich zaujal šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Ruský prezident musel účasť zrušiť kvôli zatykaču, ktorý na neho vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) v súvislosti s úlohou ruského lídra pri odvedení ukrajinských detí do Ruska.

Rusko je pripravené

Putin dnes uviedol, že Rusko je pripravené spolupracovať v medzinárodných organizáciách, vrátane skupiny BRICS, ktorá zahŕňa Brazíliu, Rusko, Indiu, Čínu a Juhoafrickú republiku. Uviedol tiež, že Rusko poslalo prvé plavidlá do Afriky s bezplatnými zásielkami obilia. Ruský minister pôdohospodárstva Dmitrij Patrušev minulý týždeň povedal, že Rusko do konca roka dodá bezplatne do Afriky 200.000 ton pšenice a že prvé dve lode vezúce celkovo 50.000 ton pšenice už vyplávali z ruských prístavov smerom do Somálska a do Burkiny Faso.

Rusko pozastavilo svoju účasť v obilných dohodách, ktoré napriek vojne na Ukrajine umožňovali vývoz obilia a ďalších potravín z napadnutej krajiny a pomohli zabezpečiť potravinovú bezpečnosť vo svete. Ukrajina minulý týždeň informovala, že obilným koridorom, ktorý krajina vytvorila po júlovom odstúpení Ruska od obilných dohôd, preplávalo už vyše 150 lodí.

Putin vo svojom prejave spomenul aj minuloročné výbuchy na plynovodoch Nord Stream, ktoré označil za štátny terorizmus. Putinov hovorca Dmitrij Peskov tento mesiac vyhlásil, že sa objavuje čoraz viac známok ukrajinského podielu na poškodení plynovodov. Podľa agentúry TASS tak Peskov reagoval na článok amerického denníka The Washington Post, podľa ktorého zdrojov poškodenie koordinoval veliteľ ukrajinských špeciálnych síl.