MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj sa hnevá na spojencov pre nedostatočnú pomoc: Verí vo víťazstvo

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 614

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 614 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:44 Súkromný sektor v Avdiivke na Ukrajine.

6:10 Uväznení ruskí politici vrátane Alexeja Navaľného a Vladimira Kara-Murzu vyhlásili v pondelok hladovku. Chcú si tak v Deň pamiatky obetí politických represií uctiť pamiatku politických väzňov v Rusku. Informuje Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).

Nikto neverí v naše víťazstvo

"Nikto neverí v naše víťazstvo tak ako ja, nikto," povedal magazínu Zelenskyj po svojej ceste do USA, kde podľa autora článku ukrajinský prezident nedosiahol očakávané výsledky ohľadom podpory americkej verejnosti pre pomoc Ukrajine, ktorá už mesiace klesá.

Zelenskyj sám v druhom roku vojny nezachováva niekdajšie záblesky optimizmu ani neodľahčuje vojenské porady vtipkovaním: len prichádza, vypočuje najnovšie správy o situácii, vydá rozkazy a odchádza, tvrdí autor s odvolaním sa na nemenovaného prezidentovho spolupracovníka. Podľa ďalšieho sa Zelenskyj cíti zrazený svojimi západnými spojencami: "Nechali ho bez prostriedkov potrebných na víťazstvo vo vojne, len s prostriedkami na prežitie. "

Nehodlá prerušiť boj a prosiť o mier

Ale Zelenského presvedčenie sa nezmenilo a bez ohľadu na nedávne neúspechy na bojisku nehodlá prerušiť boj a prosiť o mier. Naopak jeho viera v konečné víťazstvo Ukrajiny nad Ruskom sa upevnila a nabrala podobu, ktorá znepokojuje niektorých z jeho poradcov: tak neochvejná je a hraničí s mesiášstvom, tvrdí autor. Súčasne tvrdí, že niektorí z prezidentových spolupracovníkov sa domnievajú, že Zelenskyj "klame sám seba", ale nikto si netrúfne mu povedať, že "nezvíťazíme". Každopádne Zelenskyj sa odmieta zmieriť s problémami a tvrdí, že "zmraziť vojnu znamená prehrať ju".

Ukrajinská armáda podľa nemenovaného prezidentovho spolupracovníka nepostupuje a niektorí velitelia začali odmietať rozkazy k útokom, hoci prichádzajú z prezidentskej kancelárie. A sedením v zákopoch sa ale vojna vyhrať nedá, píše Time.

Autor článku cituje vysokého dôstojníka, podľa ktorého velitelia nemajú na výber, pretože nevie, čím majú útočiť - nemajú ani ľudí, ani potrebné zbrane. V niektorých druhoch vojsk chýbajú vojaci ešte citeľnejšie, ako zbrane a munícia. Keby USA a ich spojenci dodali všetky sľubované zbrane, Ukrajinci by podľa článku už nemali dosť ľudí, aby ich obsluhovali.

Autor poukazuje tiež na problémy s korupciou pri mobilizácii, ktoré nakoniec viedli Zelenského k prepusteniu náčelníkov mobilizačných stredísk vo všetkých regiónoch krajiny. Krok mal predviesť prezidentovo odhodlanie v boji proti úplatkárstvu, ale mal opačný výsledok, pretože nábor nových vojakov takmer ustal a vyhodených náčelníkov je ťažké nahradiť.

Globálna kríza sa množí

"Na začiatku ruského vpádu Zelenského misia spočívala v udržaní sympatií verejnosti. Teraz sa jeho úloha komplikuje. Pri cestách do cudziny a v telefonických rozhovoroch musí presviedčať svetových lídrov, že pomoc Ukrajine zodpovedá ich vlastným národným záujmom a že, ako povedal (americký prezident Joe) Biden, 'prinesie dividendy'. Je to stále ťažšie, pretože globálna kríza sa množí, "myslí si autor článku.

Denník Ukrajinska pravda podotkol, že šéf Zelenského kancelárie Andrij Jermak pôvodne na sociálnej sieti článok Time odporúčal, ale neskôr tento príspevok odstránil. List tiež upozornil, že autor článku v Time, Simon Schuster, 15 rokov pracoval v Rusku a na Ukrajine a vlani strávil dva týždne v Zelenskej kancelárii.