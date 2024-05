Prehovoril muž, ktorý svoj žene zápalil petardu v genitáliách! Hrôzostrašné detaily: Čelí obvineniu z pokusu o vraždu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Tinnakorn Jorruang)

Incident sa stal 30. septembra minulého roka okolo 22:00 v ubytovni v Kožlanoch. Cudzinec z dosiaľ presne nezistených dôvodov manželku zviazal lepiacou páskou, aby sa nemohla brániť, potom jej do oblasti genitálií vložil petardu a zapálil ju, hoci podľa spisu musel vedieť, že výbuch ju môže usmrtiť. Keď petarda vybuchla, žena utrpela rozsiahle poranenia pošvy a musela sa podrobiť urgentnej operácii v plzenskej fakultnej nemocnici. Silne krvácala z početných trhlín v pošvovej stene.

Zranenú ženu odviezol do nemocnice jej manžel, ale okamžite odišiel, uviedla vlani hovorkyňa plzenskej polície. Policajti podozrivého krátko nato našli a zatkli. Súd ho poslal do väzby. Vyšetrovateľ pôvodne cudzinca 2. októbra obvinil z ťažkého ublíženia na zdraví, za čo mu hrozil desaťročný trest, neskôr však prípad prekvalifikoval na pokus o vraždu spáchaný obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom.

Cudzinca súdi v Plzni za pokus o vraždu manželky

Tridsaťšesťročný muž z Ukrajiny súdený oddnes v Plzni za pokus o vraždu manželky priznal, že v pošve ženy vlani v septembri zapálil petardu. Tvrdil ale, že to nebol úmysel, ale náhoda pri erotickej hre. Ženu vraj určite nechcel usmrtiť. Odškodné 1,2 milióna korún, ktoré jeho manželka za ťažké zranenia, psychickú ujmu i následky do budúcnosti požaduje, sa mu zdá veľa. Cudzincovi za pokus o vraždu spáchaný podľa obžaloby zvlášť surovým spôsobom hrozí až výnimočný trest.

Prokurátor Martin Rykl pre Ukrajinca požaduje 20 rokov väzenia a vyhostenie z ČR na neurčito. Pri výbuchu petardy utrpela žena rozsiahle zranenia pošvy a musela byť akútne operovaná v plzenskej fakultnej nemocnici, čo jej zrejme zachránilo život. Z mnohopočetných trhlín poševnej steny silno krvácala.

Najskôr malo ísť o nevinné sexuálne hry

Cudzinec vypovedal, že v osudný deň za ním prišla manželka, ktorá sa asi mesiac pred tým od neho odsťahovala na ubytovňu v Plzni, pretože on si dopisoval s inou ženou. On varil a chystal romantickú večeru so sektom, povedal na súde. Rozprávali sa, mali spolu sex a muž potom žene údajne navrhol sexuálne hry. "Zo začiatku nemala veľkú chuť, ale potom súhlasila, zalepil som jej ruky lepenkou. Odstrihol som pár prúžkov lepenky, bola tam čierna handra, tak som jej ju dal do úst a zalepil ju," vypovedal na súde. Sexuálne praktiky so zväzovaním podľa neho nikdy predtým so ženou nepraktizovali.

Manželku potom položil na posteľ, lepenka na tvári jej ale nedržala, a tak ju dal dole. Popri posteli si vraj všimol vrecúško, vytiahol z neho petardu a strčil ju do genitálií ženy. "V ten moment sa mi to zdalo vtipné. Ona mi povedala, že tak sa hrať nechce, nech to vytiahnem," opísal. Keďže ale vraj bola v izbe kvôli intímnej atmosfére tma, na petardu v tele ženy nevidel, tak zapálil zapaľovač, aby si posvietil a petardu vytiahol, tvrdil na súde. Žena sa ale vraj zľakla a začala kričať a hádzať sebou. "V tom momente som zdvihol zapaľovač, aby bol bližšie a aby som mohol petardu vytiahnuť, ale petarda sa zapálila," vypovedal muž. V šoku vraj stuhol a nedokázal zapálenú petardu zo ženinho tela vytiahnuť.

Výbuch pyrotechniky spôsobil zranenej žene silné krvácanie. Chcela, aby zavolal sanitku, on ale vraj nevie dostatočne po česky, aby všetko vysvetlil po telefóne. Ženu preto naložil do auta a odviezol do nemocnice. Stále bol vraj v šoku. Na ubytovni ale predtým upratal použité lepiace pásky a utrel podlahu. Vyšetrovateľ cudzinca pôvodne obvinil z ťažkého ublíženia na zdraví, za čo mu hrozil desaťročný trest, neskôr vec prekvalifikoval na pokus o vraždu.