Zemetrasenie v Kremli: Putin má nových poradcov! Jeden ho mal zachránil pred útokom medveďa

Alexej Ďumin a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Veľký posuny na stoličkách v Kremli: Ako Rusko oznámilo začiatkom tohto týždňa, doterajší minister obrany Sergej Šojgu končí vo svojej funkcii. Rozruch vyvoláva aj ďalšia osobnosť okolo prezidenta Vladimira Putina. Alexej Ďumin, predtým guvernér regiónu Tula, bol vymenovaný za nového poradcu vodcu Kremľa. V minulosti sa dostal na titulky so zvláštnym príbehom.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 811 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Nový asistent Ďumin mal ochrániť šéfa Kremľa pred útokom medveďa

Britský „Daily Star“ sa tomu v súčasnosti opäť venuje. Podľa neho vraj Alexej Ďumin kedysi zachránil Putina pred útokom medveďa hnedého. Počas prvého a druhého funkčného obdobia ruského prezidenta v rokoch 2000 až 2008 bol Ďumin Putinovým osobným strážcom. K stretnutiu s divým zvieraťom došlo na tajnom mieste. Ďumin povedal, že sa pozrel medveďovi do očí a vyprázdnil celý zásobník pištole pod jeho nohy. Zviera potom ustúpilo. Do akej miery je tento príbeh pravdivý, zostáva nejasné.

Kto je Alexej Ďumin?

51-ročný Alexej Ďumin je dlhé roky považovaný za blízkeho dôverníka Vladimira Putina. Preslávil sa nielen časom, keď bol šéfom štábu osobnej bezpečnosti šéfa Kremľa. Počas anexie ukrajinského polostrova Krym v roku 2015 bol údajne zodpovedný za zavlečenie zosadeného a prokremeľského prezidenta Viktora Janukovyča do Ruska v rámci tajnej operácie. V roku 2015 bol vymenovaný za náčelníka generálneho štábu ruskej armády a neskôr za námestníka ministra obrany krajiny. Od februára 2016 zastáva úrad guvernéra v Tule.