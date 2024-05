Sexbomba sa delí o muža s 35 ďalšími ženami: TAKTO nazýva ich manželstvo

Honeyy Brooks sa delí o manžela s inými ženami. (Zdroj: Instagram/honeyybrooks)

SYDNEY - Modelka zdieľa svojho manžela s inými ženami. Ale on nie je jediný, koho to baví – pretože to bol vlastne jej nápad. Ostatní ich kritizujú za spôsob života.

Modelka OnlyFans Honeyy Brooks sa podelila o postrehy o svojom manželstve online. Žena hovorí, že za posledných 12 mesiacov zdieľala svojho manžela s 35 ženami – a celé to bol jej nápad.

"Toto je najlepší druh manželstva, aké si môžete priať"

Modelka vysvetľuje výhody svojho otvoreného vzťahu. Nielenže sa spolu bavia, „ale môj manžel sa baví aj s mnohými inými ženami a ja tiež", hovorí vo videu na Instagrame.

Musia však prijať aj kritiku za svoj spôsob života. Podľa Honeyy niektorí ľudia hovoria: "Nie ste šťastní, v manželstve neprežijete." Vo svojom videu však modelka tvrdí: "Toto je najlepší druh manželstva, aké si môžete priať."

Priznáva tiež, že to bol jej nápad. Povedala svojmu manželovi: „Myslím, že by sme to mali vyskúšať“ a on s tým súhlasil.

Austrálčanka je podľa Daily Star vydatá za manžela už desať rokov. So svojimi deťmi žijú na farme. Nie je to však prvýkrát, čo sa Honeyy dostala na titulky. V minulosti zverejnila, že mala nevedomky online aféru s manželom svojej kamarátky. Tajne a anonymne zaplatil tisíce dolárov modelke OnlyFans.