Premiér Netanjahu označil bojovníkov Hamasu za chodiace mŕtvoly: Naša vojna je skúškou pre celé ľudstvo, vyhlásil

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Abir Sultan/Pool Photo via AP)

archívne video

Izraelskí vojaci spozorovali teroristov, ktorí chceli preniknúť na nepriateľské územie po mori (Zdroj: Facebook/Israel Defense Forces )

V stredu 25. októbra predstúpil izraelský premiér Benjamin Netanjahu pred širokú verejnosť s tým, že za krvavú inváziu Hamasu do Izraela "bude musieť každý kompetentný niesť zodpovednosť". Times of Israel uvádza, že ešte predtým sa vyjadril ohľadom odvety. "Už čoskoro príde pozemná invázia do pásma Gazy, ktorej cieľom bude vyhladiť Hamas do posledného muža a oslobodiť čo najviac rukojemníkov," vyjadril sa.

Ako predseda vlády má podľa svojich slov zodpovednosť zabezpečiť budúcnosť krajiny. "Mojou úlohou je viesť izraelský ľud k drvivému víťazstvu nad našimi nepriateľmi. Práve teraz je čas spojiť svoje sily pre jeden cieľ, ktorým je cesta k víťazstvu. Masakra dostane primeranú odplatu. Každý kompetentný, vrátane mňa, sa z nej bude zodpovedať, ale to bude až po vojne," prehlásil.

Odmieta prebrať zodpovednosť

Viacerí izraelskí vládni predstavitelia po masakre v kibucoch vyhlásili, že preberajú zodpovednosť za zlyhanie, ktoré umožnilo Hamasu prekročiť hranice pásma Gazy. Sú medzi nimi náčelník štábu izraelských obranných síl generálporučík Herzi Halevi spoločne so spravodajským dôstojníkom Shinom Bet Ronen Barom, minister obrany Yoav Gallant aj minister financií Bezalel Smotrich. Rovnako sa k tejto skupine pridal aj Naftali Bannett, ktorý pôsobil ako premiér krajiny do júna 2023.

Zranení po izraelskom leteckom útoku na pásmo Gazy (Zdroj: TASR/AP/Abed Khaled)

Netanjahu tak ale nespravil. Krátko po masakre dokonca odmietol predstúpiť pred médiá a neposkytoval ani žiadne rozhovory. V stredu 25. októbra počas príhovoru ale prehlásil, že oneskorená invázia na teroristov v pásme Gaze sa už nezadržateľne blíži. "Nebudem tu nič konkretizovať. Tak to aj má byť. Toto je spôsob, ako chrániť životy našich vojakov," povedal s tým, že kabinet a náčelník štábu IDF (izraelské obranné sily) sa už jednomyseľne dohodli na načasovaní spustenia invázie. Navyše dementovali akékoľvek správy o nezhodách.

Hamas je ISIS

Izraelský premiér povedal, že doteraz boli zabité tisíce teroristov Hamasu, pričom podotkol, že to je len začiatok. "Tí vrahovia (Hamas-ISIS), čo napáchali toľko zverstiev zaplatia krutú cenu. Všetci bojovníci Hamasu sú chodiace mŕtvoly," povedal s tým, že Izrael žiada o pomoc svetové mocnosti. "Teraz už všetci chápu, že Hamas je ISIS a ISIS je Hamas. Naša vojna proti Hamasu je skúškou pre celé ľudstvo. Je to boj medzi osou zla Irán – Hizballáh – Hamas a silami slobodu a pokroku. Svetlo porazí temnotu," dodal na záver.