Rútime sa do ekonomickej recesie: Akcie a kryptomeny padajú na rekordné minimá a hovorí sa o už o medveďom trhu!

FRANKFURT NAD MOHANOM/PARÍŽ/MILÁNO - Európske akciové trhy pokračovali v utorok v poklese. Oslabili sa šiesty obchodný deň po sebe, čo je najdlhšia takáto negatívna séria od marca 2020, keď sa začínala pandémia. Okrem toho sa poklesy objavujú aj pri kryptomenách a iných kľúčových akciách svetovej ekonomiky. Niektorí už dokonca hovoria o prepadnutí do recesie či o fáze medvedieho trhu.

Kľúčový nemecký index Dax v utorok stratil 0,91 % a uzavrel na 13.304,39 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol o 1,10 % na 5949,84 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,32 % na 21.846,89 bodu, španielsky IBEX 35 o 1,43 % na 8066,40 bodu a britský FTSE 100 o 0,25 % na 7187,46 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 0,78 % na 3475,18 bodu. Paneurópsky index STOXX Europe 600 uzavrel so stratou 1,26 % na 407,32 bodu, čo bolo najnižšie od februára 2021.

Investori aktuálne čakajú predovšetkým na stredajšie (15. 6.) rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky. Analytici počítajú s tým, že Fed zareaguje na prekvapivé zrýchlenie inflácie v máji zvýšením sadzieb o 0,50 alebo o 0,75 percentuálneho bodu.

Wall Street sa v utorok podvečer pohybovala prevažne v miernej strate. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.16 h SLEČ nachádzal s mínusom 0,77 % na 30.282,26 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,22 % na 3741,52 bodu. Technologický Nasdaq Composite si, naopak, polepšil o 0,12 % na 10.822,11 bodu.

Výnosy na 10-ročných dlhopisoch trhajú rekordy

Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády sa v utorok dostali nad 3,45 % a najvyššie za 11 rokov. Investori prehodnocujú možnosť, že americká centrálna banka (Fed) pre vysokú infláciu sprísni menovú politiku agresívnejšie, než sa doteraz predpokladalo.

Výnosy 10-ročných dlhopisov sa neskoro popoludní nachádzali s plusom 7 bázických bodov na 3,44 %, keď predtým sa dostali nad 3,45 %. Na tejto úrovni neboli od apríla 2011. Výnosy 2-ročných dlhopisov stúpli o 14 bázických bodov na 3,423 %.

Výnosy 10-ročných dlhopisov sa na začiatku roka nachádzali na 1,51 % a máj ukončili na úrovni 2,74 %. Odvtedy však rastú, keďže vysoká inflácia spôsobila, že investori sa zbavujú dlhopisov. Takisto stúpli očakávania, že Fed bude agresívnejšie sprísňovať menovú politiku.

Fed v máji zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 0,75 % až 1 %. Ďalšie zasadnutie menového výboru (FOMC) sa začalo v utorok. Trhy teraz čakajú na stredajšie (15. 6.) rozhodnutie. Investori sa pripravujú na zvýšenie o 75 bázických bodov. Inflácia v máji sa totiž prekvapivo zrýchlila na 8,6 % a dostala sa na najvyššiu úroveň za viac než 40 rokov.

Počiatok fázy medvedieho trhu

To, čo však robí ekonomike najväčšie vrásky, je pondelkový pokles indexu S&P 500 o 3,9 %, ktorý bol navyše podporený obavami, že agresívnejšie zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému by mohlo ekonomiku uvrhnúť do absolútnej recesie.

Index S&P 500 tak svoje najväčšie dno z tohto roka nepripísal rekordnému záveru ešte z januára ale teraz sa už prepadol o vyše 22 %. Tým sa potvrdila obava, že nálada na akciovom trhu nachádza vo veľmi negatívnom bode - fenomén nazývaný ako tzv. medvedí trh.

Úrokové sadzby pokračujú v takmer kolmom raste

Medzibankové úrokové sadzby v eurozóne zaznamenali v utorok najprudší 1-dňový nárast za viac než 10 rokov. Dôvodom je prudké zvýšenie trhových očakávaní týkajúcich sa sprísňovania menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB). Euribor, čo je základná referenčná sadzba, keďže všetky druhy finančných produktov od úrokových swapov, sporiacich účtov až po hypotéky, sú oceňované na jej základe.

Šesťmesačný Euribor v porovnaní s pondelkom (13. 6.) stúpol o 6,7 bázického bodu, čo bolo jeho najprudšie zvýšenie od roku 2011, a bol stanovený na 0,175 %, čo bolo najviac od roku 2014. Na porovnanie, šesťmesačný Euribor sa na začiatku roka nachádzal pod -0,50 %.

Dvanásťmesačný Euribor vzrástol o 16,5 bázického bodu, najvýraznejšie od roku 2008, na 0,957 %, čo bolo najviac od roku 2012. Trojmesačný Euribor si polepšil o 3,8 bázického bodu (najviac od apríla 2020) a bol stanovený na -0,243 %.

Stratég DZ Bank Rene Albrecht nepovažuje nárast sadzieb Euribor za prekvapivý, keďže prudko stúpli očakávania týkajúce sa zvyšovania sadzieb ECB. Investori aktuálne počítajú s tým, že ECB do septembra zvýšia sadzby takmer o 90 bázických bodov. Ešte minulý týždeň predpokladali, že stúpnu o 75 bázických bodov.

Obchodníci s kryptomenami si musia trhať vlasy

Výpredaj kryptoaktív pokračuje. Bitcoin v utorok v ázijskom obchodovaní na krátky čas padol až pod hranicu 21.000 USD (20.086 eur), neskôr však zmazal časť strát. Hlavným dôvodom je pokles rizikového apetítu investorov.

Najväčšia a najznámejšia kryptomena sa v utorok popoludní okolo 14.30 h SELČ predávala so stratou 9,29 % (za 24 hodín) po 21.925,61 USD. Bitcoin sa aktuálne obchoduje na najnižších úrovniach od konca roka 2020. Od minulého novembra, keď sa jeho cena dostala na rekordné maximum, už padol takmer o 70 %.

V prudkom oslabovaní pokračujú aj ďalšie kryptomeny, ako napríklad ether, ale aj akcie firiem z odvetvia, ktoré tiež ohlasujú rozsiahle prepúšťania. Najväčšia kryptoburza na svete Binance dočasne zastavila výbery.

Podľa údajov CoinMarketCap sa hodnota globálneho trhu kryptomien v pondelok (13. 6.) znížila pod 1 bilión USD na 926 miliárd USD. Na porovnanie, v novembri 2021 dosiahla rekordných 2,9 bilióna USD. Len v priebehu uplynulých dvoch mesiacov padla trhová kapitalizácia kryptomien o 1 bilión USD. Investori sa totiž zbavujú rizikovejších aktív. Dôvodom sú obavy, že vysoká inflácia a agresívne sprísnenie menových politík udusia rast ekonomiky.