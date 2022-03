Bývalý generál NATO o tajomstve atómových kufríkov Ruska: Toto o nich prezradil

Galéria fotiek (2) Ruský prezident Vladimir Putin počas vyhlásenia útoku na Ukrajinu

MOSKVA - Vladimir Putin uvádza do pohotovosti svoje takzvané „odstrašujúce sily“. Tento krok sa interpretuje ako hrozba jadrovými zbraňami. Na odpálenie takýchto zbraní by Putin potreboval prístup k dvom z troch ruských atómových kufríkov. Jeden vlastní on a druhý má jeho dobrý kamarát.