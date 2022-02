Ukrajina formuje medzinárodnú jednotku z cudzincov: Do boja sa hlásia prví veteráni špeciálnych jednotiek

Vo vyhlásení sa uvádza, že cudzinci môžu podľa ukrajinskej legislatívy vstúpiť do jednotiek územnej obrany ukrajinskej armády, pričom vzniká samostatná divízia nazvaná "medzinárodná légia na územnú obranu Ukrajiny".

Trussová podľa BBC reagovala na túto výzvu ukrajinského prezidenta.

"Ukrajinci bojujú za slobodu a demokraciu nie len pre Ukrajinu, ale pre celú Európu," povedala britská ministerka zahraničných vecí.

Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v nedeľu uviedla, že Briti, ktorí sa rozhodnú ísť na Ukrajinu pomôcť tejto krajine v boji proti ruskej invázii, majú jej "úplnú" podporu.

"Ak ľudia chcú tento boj podporiť, ja ich v tom podporím," povedala Trussová v nedeľu vo vysielaní stanice BBC.

Keďže účasť v cudzej armáde je vo väčšine štátov EÚ trestná, jednotlivé krajiny urýchlene riešia zmenu legislatívy. V Dánsku sa to už podarilo, český parlament o tom rokuje. Na Slovensku za to zatiaľ hrozí trestné stíhanie.

Skupina 10 veteránov je pripravená bojovať

Skupina 10 veteránov jednotiek špeciálnych operácií sa zdržiava v Poľsku a pripravuje sa na prechod na Ukrajinu, kde plánujú prijať ponuku prezidenta Volodymyra Zelenského "pripojiť sa k obrane Ukrajiny, Európy a sveta", uvádza to veterán americkej armády, ktorý zariaďuje ich prechod.

Skupina zložená zo šiestich občanov USA, troch Britov a jedného Nemca je vycvičená v NATO a má skúsenosti s bojom zblízka a bojom proti terorizmu. Chcú byť medzi prvými, ktorí sa oficiálne pridajú k novej Medzinárodnej légii územnej obrany Ukrajiny, ktorú Zelenskyj oznámil v nedeľu, podľa textových správ, ktoré preskúmal BuzzFeed News. Dvaja bývalí americkí dôstojníci pechoty tiež plánujú prísť na Ukrajinu, aby poskytli skupine „vedenie“, povedal armádny náborový veterán.

Zatiaľ čo v ukrajinskom hlavnom meste zúrili intenzívne boje už štvrtý deň a ruský prezident Vladimir Putin nariadil jadrovým odstrašujúcim silám najvyššiu pohotovosť, Zelenskyj vyzval ľudí na celom svete, ktorí môžu pomôcť v boji proti „odpornej taktike“ Moskvy, aby sa prihlásili do ukrajinských ozbrojených síl.

Galéria fotiek (4) Obrnené vozidlo na východe Ukrajiny.

Zdroj: SITA/AP Photo

"Toto je začiatok vojny proti Európe, proti európskym štruktúram, proti demokracii, proti základným ľudským právam, proti globálnemu poriadku, pravidlám a mierovému spolunažívaniu," uviedol Zelenskyj vo vyhlásení, ktorým oznámil dekrét o vytvorení jednotky. "Každý, kto sa chce pripojiť k obrane Ukrajiny, Európy a sveta, môže prísť a bojovať bok po boku s Ukrajincami proti ruským vojnovým zločincom."

Správa o oficiálnej zahraničnej jednotke sa stretla s nadšením u členov Gruzínskej národnej légie anglicky hovoriacej sily dobrovoľníkov so západnými vojenskými skúsenosťami, ktorí cvičia ukrajinské jednotky a niekedy sú nasadení na frontovú líniu s námornou pechotou krajiny.

"To je to, na čo sme čakali. Je to veľmi dobré," povedal v nedeľu Levan Pipia, vojak légie a veterán gruzínskej armády z vojny s Ruskom v roku 2008.

Galéria fotiek (4) Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: Instagram/zelenskiy_official

Od začiatku ruskej vojny proti tejto krajine v roku 2014 prúdili na Ukrajinu tisíce zahraničných bojovníkov. Väčšina z nich boli Rusi a občania iných bývalých sovietskych republík, stovky prišli z Európskej únie, približne 40 prišlo z USA a najmenej 12 zo Spojeného kráľovstva, podľa správ BuzzFeed News a nezávislého výskumu vykonaného odborníkmi, ktorí sledujú takýchto bojovníkov .

Západní cudzinci, ktorí prišli na Ukrajinu, sú pestrá partia. Sú idealisti, ktorí veria, že ich vlastné krajiny nerobia dosť pre to, aby pomohli Ukrajincom zabezpečiť si slobodu. Sú turisti, ktorí preskakujú z konfliktu do konfliktu a hľadajú dobrodružstvo, vojnové príbehy a peniaze. A potom sú tu extrémisti, ktorí videli príležitosti spojiť sa s krajne pravicovými polovojenskými skupinami bojujúcimi na Ukrajine. Samozrejme, niektorí cudzinci patria do viacerých kategórií.

Príbeh Aidena Aslina

BuzzFeed News sa v januári stretol na východnej línii frontu v Pavlopile s Aidenom Aslinom, 27-ročným britským občanom, ktorý slúži štvrtý rok v ukrajinskej námornej pechote. "Chcem len podporiť ukrajinský štát, ľudí a pomôcť im bojovať za ich suverenitu a nezávislosť," povedal.

Počas od zverejnenia Aslinovho príbehu desiatky mužov z USA, Spojeného kráľovstva a krajín Európskej únie poslali BuzzFeed News e-mail o tomto príbehu a vyjadrili záujem ísť v jeho stopách.

Niektorí z ukrajinskej armády vidia, že zahraniční bojovníci zapĺňajú absenciu oficiálnych západných armád na Ukrajine. Prezident Joe Biden opakovane povedal, že americké sily nebudú rozmiestnené v krajine, aby bojovali po boku Ukrajincov. USA začiatkom tohto mesiaca stiahli vojenských školiteľov zo západnej Ukrajiny.

Minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu na brífingu s novinármi vyzval cudzincov, ktorí majú záujem o vstup do medzinárodnej jednotky, aby kontaktovali zahraničné diplomatické misie Ukrajiny vo svojich krajinách.

"Teraz majú títo ľudia zákonné právo a právny rámec bojovať pod vedením ozbrojených síl Ukrajiny," povedal. "Ich prístup na Ukrajinu bude uľahčený v maximálnej možnej miere."

Povedal, že zatvorenie letísk kvôli ruským raketám predstavuje logistickú výzvu a že pozemné prechody z krajín EÚ sú teraz jedinou cestou na Ukrajinu. "Ale my im pomôžeme," povedal.

Dodal: "Spoločne sme porazili Hitlera a porazíme aj Putina."