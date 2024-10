Janka Hospodárová a Robo Schemmer (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Mačky sú prirodzene čistotné zvieratá, ktoré strávia denne niekoľko hodín starostlivosťou o svoje telo. Je to ich inštinktívne správanie, kedy sa snažia zbaviť všetkých pachov, ktoré by ich mohli odhaliť inému predátorovi. Je fascinujúce, že aj malé mačiatka vedia, že chcú ísť na toaletu, hľadajú si svoje miesto, nespravia potrebu v strede miestnosti. Je dobré im zakúpiť uzavretý záchod, na ktorý mačiatka učíme postupne.

Rozhodujúce bývajú podstieľky, ktorých je viacero druhov. Vo videu sa dozviete, aké sú medzi nimi rozdiely. A poradíme aj to, ako si poradiť so zápachom. Reč bude aj o tom, čím treba čistiť našu domácnosť, aby to mačkám neublížilo, a zároveň čím sa dajú neškodne odstrániť škvrny a nečistoty po mačkách.

Viac informácií sa už dozviete z relácie SuperZverinec a ak sa chcete okoľvek poradiť, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

SuperZverinec s Jankou Hospodárovou: Srsť, zápach a škrvny! Odborník radí, ako na čistú domácnosť s mačkami (Zdroj: NL/TH)

A sledujte nás aj na Facebooku, kde prebieha súťaž o poukážku v hodnote 50.- eur na nákup čohokoľvek v Super zoo pre vašich domácich miláčikov.