Janka Hospodárová požiadala o radu dogkouča Juraja Ferka (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Ľudia často pristupujú ku svojmu psiemu miláčikovi ako ku človeku alebo ako k dieťaťu. Iste, psík je predsa členom rodiny a taktiež sa so psíkom takýmto spôsobom pomaznáme, pohladíme ho, prihovoríme sa mu. Avšak pri výchove a výcviku psa je tento prístup absolútne nevhodný. Pes nie je ľudská bytosť, nerozumie našej reči. Čiže ak budeme k nemu prehovárať ľudskou rečou a vyčítať mu, že prečo robí toto a nie tamto a neposlúcha nás, k ničomu to nepovedie. Pes rozumie najmä našim emóciám, keď sa hnevám zvýšim na neho hlas a rázne mu poviem „fuj!“ alebo „nesmieš!“. Vtedy pes rozumie, že sa hnevám. Rovnako, keď sa teším a pochválim, pohladím ho so slovami „Dobrý psík“ a robím to opakovane, vie že ho chválim a mám z neho radosť.

Janka Hospodárová teda zisťovala u dogkouča Juraja Ferka, čo robiť v prípade, ak nám pes opakovane ničí nábytok. Prezradil nám niekoľko veľmi účinných receptov a hovoril aj na tému separačná úzkosť, z ktorej vlastne vyplývajú aj jeho nezbedníctva, keď je pes sám doma. Ak chcete vedieť viac alebo sa čokoľvek poradiť, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

SuperZverinec s Jankou Hospodárovou: Láska má svoje limity! Chyby pri výchove psov, ktoré robí veľa ľudí (Zdroj: NL/TH)