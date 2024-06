Problémy so správcovskou spoločnosťou: Vlastníci bytov sú zúfalí, ako majú postupovať?

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Sebastian: Ako vlastníci bytov sme správcovskej spoločnosti dali výpoveď. Správca nám odpísal, že našu výpoveď zamieta, nakoľko táto je v rozpore so zákonom a zmluvou o výkone správy. Môže takto urobiť, alebo musí sa neplatnosti výpovede domáhať súdnou cestou? Ďakujem za odpoveď. Zástupca vlastníkov, H.

Dobrý deň, pokiaľ správcovská spoločnosť pokladá podanú výpoveď za v rozpore so zákonom a zmluvou, ak to nepodložila argumentami, môžete ju k tomu vyzvať. Pokiaľ by naďalej trvala na tom, že výpoveď je neplatná a posúdenie výpovede správcovskou spoločnosťou by sa Vám zdalo nerelevantné (resp. má všetky podstatné náležitosti), správcovská spoločnosť má možnosť podať na súd žalobu o určenie neplatnosti výpovede (kde by sa preukazovalo, či je výpoveď platná alebo nie). Odporúčam v tejto veci riešenie radšej mimosúdnou cestou a to z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti. Pokiaľ si neviete dať rady s tým, či je výpoveď správne napísaná a podložená, oslovte právnika.

Valéria: Dobrý deň, manžel má z predchádzajúceho manželstva 2 dospelých synov, s ktorými sa nestretáva a ktorí o neho nejavia žiadny záujem. Ako postupovať, keď nechceme, aby po jeho smrti dedili. Z terajšieho manželstva máme 1 spoločné dieťa. Ďakujem.

Dobrý deň, pokiaľ nemajú potomkovia po smrti poručiteľa dediť, musia byť vydedení. Čo sa týka úkonu vydedenia, zákon presne uvádza, v akých prípadoch je možné potomka vydediť a to: v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka alebo trvalo vedie neusporiadaný život. Ak potomkovia neprejavujú záujem o otca, otec môže spísať listinu o vydedení, v ktorej musí byť uvedený dôvod vydedenia. Náležitosti platnej listiny o vydedení sú rovnaké, ako pri spisovaní závetu.