VIDEOROZHOVOR Prezidentka má dvojaký meter: Jej stretnutie so Žilinkom je škandálom, odkazuje Šutaj – Eštok z HLASU

(Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Vojakov a policajtov treba poslať na hranicu s Maďarskom a konečne zamedziť prístupu migrantov. Naša hranica je deravá ako ementál. Je šokovaný z prezidentky, ktorá sa pýtala na živé spisy generálneho prokurátora a sama odvolala exministra vnútra, lebo urobil to isté. Čo bude ďalej? Pripojí sa HLAS – SD k žalobe na prezidentku? Prečo sa pustil do Progresívneho Slovenska? Rozprávali sme sa s poslancom a generálnym manažérom HLASu – SD Matúšom Šutajom – Eštokom.

VIAC VO VIDEOROZHOVORE TU

Po voľbách chystá Smer - SSD žalobu pre úmyselné porušenie Ústavy SR na prezidentku Zuzanu Čaputovú pre stretnutie s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Predseda Smeru - SSD to považuje za škandál. Podporíte Roberta Fica na ustanovujúcej schôdzi?

Zachytil som vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ako sa v reakcii na svoje disciplinárne stíhanie vyjadril k pani Čaputovej. Hovoril o stretnutí v auguste 2021, kedy prezidentka od neho žiadala informácie o živom spise vtedy stíhaného policajného prezidenta Kovaříka. Myslím si, že je to škandál a takéto veci by sa v demokracii nemali stať. Keby sa to udialo v opačnom prípade a za minulej vlády, tak novinári by burcovali.

Porušila prezidentka Ústavu SR?

Je to minimálne neprípustné žiadať informácie zo živých spisov. Veď si len spomeňme na nedávny prípad exministra Šimka. Pani prezidentka ho odvolala údajne aj preto, že žiadal informáciu od policajného prezidenta o živom spise pre útok na PPA. Potom to použila ako argument, prečo ministra odvolala z funkcie. Pokiaľ máme rovnaký meter, aj pani prezidentka by sa mala za to zodpovedať.

Podporíte žalobu na prezidentku, ktorú chce pripraviť Smer – SSD?

Som presvedčený, že po voľbách bude mať nová vláda a parlament dôležitejšie veci na riešenie. Pomôcť ľuďom s energiami, rastúcimi cenami, stabilizovať situáciu a toto má čas. Sú dôležitejšie veci, ktoré by budúca vláda mala riešiť.

Nie je zvláštne, že pár dní pred voľbami sa začalo rozprávať o stretnutí generálneho prokurátora a prezidentky, ktoré sa malo konať v lete roku 2021?

Ako som už povedal, vnímam to ako reakciu generálneho prokurátora na všetky tie útoky zo strany pani prezidentky. Dlhý čas mlčal a teraz sa rozhodol, že už nebude ticho a informoval širokú verejnosť o tom, že pani prezidentka inak káže a inak koná. Z tohto pohľadu zrejme generálnemu prokurátorovi došla trpezlivosť a musel informovať verejnosť o neprípustných krokoch pani prezidentky.

Minulý týždeň sa opäť zatýkalo. Slovensko šokovala akcia Vírus, kde je podozrenie z rozkrádania verejných financií v rezorte obrany. NAKA zadržala viaceré osoby a obvinili viaceré známe mená. Podľa policajného prezidenta je vyčíslená škoda na 74 miliónov eur.

Napĺňajú sa slová, ktoré povedali viacerí bývalí vládni predstavitelia ako Richard Sulík a Igor Matovič, že voľby musia byť až v septembri, aby polícia stihla ešte zatýkať. Nejde o nič iné, len o ďalšiu politickú objednávku na diskreditáciu predstaviteľov opozície. Nebudem sa vecne vyjadrovať k tomuto prípadu. Bojím sa však, že polícia pod vedením nie policajného prezidenta, ale už politika pána Hamrana, zase do niečo vstúpila a opäť narušila nejaké informácie a procesy týkajúce sa spravodajstva. Som za to, aby sa každý jeden prípad prešetril. Otázkou je, či nejde skôr o okázalé manévre policajného prezidenta, ako o odhalenie spravodlivosti. Počkajme, ako v tomto prípade budú konať kompetentné orgány. Pánovi Hamranovi nedôverujem. Tak, ako som mu nedôveroval pri ostatných záťahoch, nemám dôvod mu dôverovať ani teraz.

Policajti zaistili veľké množstvo majetku, zlaté tehličky, zaistili účty a na jednom našli až 6 miliónov eur, fľašu alkoholu za 26 tisíc eur. Neprekvapilo vás to?

Mňa skôr prekvapilo, že zase museli policajti teatrálne ráno zasahovať u 17-tich osôb, ktoré boli po 24 hodinách prepustené. Táto teatrálnosť ma prekvapila. Už hodinu po zásahu pán Hamran v bielej košeli robil ďalšiu politickú tlačovku, kde sa vyjadroval smerom na politikov a zase len ovplyvňoval voľby. Toto ma viac prekvapilo. Uvidíme, čo z toho nakoniec bude. Myslím si, že nekompetentný Hamran a jeho NAKA zase vstúpila do niečoho, čo ohrozí dôveryhodnosť SR a tiež vojenskej služby.

Čo urobíme s migrantami na našom území, ak Nemci zavrú hranice s Českom?

Na sociálnej sieti spustil seriál 7 dôvodov prečo nevoliť PS. Prečo?

Je Hlasu – SD bližší Smer – SSD ako Progresívne Slovensko?

Aké sú volebne priority Hlasu – SD a podmienky ich koaličnej spolupráce?

Viac vo videorozhovore

ROZHOVOR: Prezidentka má dvojaký meter, odkazuje Šutaj – Eštok z HLASu-SD. (Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)