Hrozný prípad! Čínske úrady držali otca v karanténe, jeho postihnutý syn doma bez pomoci zomrel

Kvôli karanténe v Číne zomrel chlapec, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou. Tínedžer (17) z čínskej provincie Chu-pej zomrel po tom, čo ostal doma po dobu šiestich dní bez potrebnej starostlivosti, pretože jeho príbuzní boli uväznení v karanténe pre podozrenie na nebezpečný koronavírus. Infromoval o tom čínsky portál South China Morning Post s tým, že neexistuje zatiaľ žiadne oficiálne vyhlásenie o príčine alebo okolnostiach tínedžerovej smrti.

17-ročný chlapec Yan Cheng mal detskú mozgovú obrnu, závažné motorické postihnutie, ktoré si vyžaduje nepretržitú starostlivosť. Cheng, jeho 49-ročný otec a jeho 11-ročný autistický brat, odcestovali z Wu-chanu 17. januára, aby oslávili lunárny Nový rok v ich rodnej dedine v okrese v Hongan county.

#Breaking: Yan Xiaowen's oldest son, Yan Cheng, 17, has cerebral palsy and his youngest son, 11, has autism. On 24, suspected of being infected, Xiaowen & his younger son were sent to hospital, while Cheng was alone at home. He died alone due to lack of proper care for 6 days. pic.twitter.com/0bxUhm4HQu