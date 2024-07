KORONAVÍRUS pripraví o život okolo 1700 ľudí týždenne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŽENEVA - Ochorenie COVID-19 týždenne vo svete zabije približne 1700 ľudí, uviedla vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Zároveň vyzvala rizikové skupiny obyvateľstva, aby pokračovali v očkovaní proti chorobe. Informujeme na základe správy agentúry AFP.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval pred klesajúcou zaočkovanosťou. Napriek vysokému počtu prípadov úmrtí "údaje ukazujú, že zaočkovanosť klesla u zdravotníckych pracovníkov, ako aj ľudí nad 60 rokov, ide pritom o dve najrizikovejšie skupiny", uviedol Tedros na tlačovej konferencii.

"WHO odporúča, aby ľudia z najrizikovejších skupín dostali vakcínu proti COVID-19 do 12 mesiacov od poslednej dávky," dodal riaditeľ. Svetová zdravotnícka organizácia nahlásila viac ako sedem miliónov úmrtí na toto ochorenie, aj keď sa predpokladá, že skutočný počet obetí pandémie je oveľa vyšší. Prezident WHO vyhlásil koniec stavu medzinárodného ohrozenia COVID-19 v máji 2023. Organizácia však vyzvala vlády, aby pokračovali v monitorovaní a sekvenovaní vírusu a aby zabezpečili prístup k cenovo dostupným a spoľahlivým testom, liečbe či vakcínam.