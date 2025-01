Umelecký svet zasiahla smutná správa: Zomrel slávny spevák (†89)... Inšpiroval mnohých hudobných velikánov!

(Zdroj: Getty Images)

Moore zomrel v piatok vo floridskom meste Coral Gables na komplikácie po operácii, uviedol spevákov agent Jeremy Westby bez bližších podrobností ohľadom príčiny úmrtia.

Moore podľa agentúry AP inšpiroval ďalších hudobných velikánov, vrátane Michaela Jacksona, Ala Greenea alebo Brucea Springsteena. Uvedený do rokenrolovej siene slávy bol v roku 1992 spolu so svojim kolegom Davidom Praterom, ktorý však zahynul v roku 1988 pri autonehode.

Vo vydavateľstve Stax Records so sídlom v Memphise v štáte Tennessee boli Moore a Prater svojho času druhými najváženejšími spevákmi za Otisom Reddingom, napísala AP. Svetu hudobné duo prinieslo množstvo soulových hitov, ako napríklad You Nechcem Know Like I Know, When Something aj s Wrong With My Baby či I Thank You.