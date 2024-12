Známy moderátor prežíva najsmutnejšie sviatky v živote: V priebehu niekoľkých dní zomreli obaja jeho rodičia!

(Zdroj: pixabay.com)

Conan O'Brien sa preslávil hlavne vďaka moderovaniu mnohých nočných šou. Okrem toho ho však fanúšikovia poznajú aj ako komika, herca či scenáristu. Momentálne však ani na jednu z týchto vecí nemyslí, pretože sa tesne pred Vianocami musel spamätávať z obrovskej straty.

Vo veku 95 rokov totiž 9. decembra zomrel jeho otec Thomas, ktorý mal dlhšiu dobu zdravotné problémy. Len o 3 dni neskôr však tento svet navždy opustila aj jeho matka Ruth, ktorá mala 92 rokov. Počas minulého týždňa o svojich milovaných rodičoch prehovoril v rozhovore pre magazín The Boston Globe, v ktorom im venoval krásne slová.

„Mame s otcom sa na sebe páčilo to, že boli obaja spriaznené duše. Tvrdo pracovali a mali disciplínu. Otec rád sníval. Bol typ človeka, ktorý hovorieval, že pôjde do Peru len s oblečením v kufríku a spustí webovú stránku pre nemocnicu, ktorá je vysoko v horách," uviedol herec.

„Mama bola tá, ktorá sa starala o to, aby sme boli ako deti najedení a mali uložené veci, aby nám nechýbali základné veci. Bola skvelou mamou, čo dokázala spojiť aj so svojou prácou. Ak bol niekto v okruhu 50 míľ od nej nešťastný, tak mala pocit, že to musí vyriešiť. Nerobilo to jej život jednoduchým, ale bola to súčasť jej katolíckej povahy," doplnil O'Brien.

Conan O'Brien (Zdroj: SITA)