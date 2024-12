Slávna kráska zahodila zábrany aj podprsenku: Pod rozopnutým svetrom nemala vôbec nič!

Sydney Sweeney (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Americká herečka Sydney Sweeney (27) sa v posledných rokoch zaradila medzi najväčšie hviezdy Hollywoodu. Popri jej kariére však nezabúda ani na svojich fanúšikov, s ktorými opäť zdieľala poriadne odvážne zábery.

Slávna herečka sa počas svojej hereckej kariéry objavila vo viacerých úspešných počinoch, ako sú napríklad seriál Eufória či film Anyone but You. Okrem toho si však množstvo fanúšikov získala aj vďaka svojej kráse, ktorú rada ukazuje v plnej paráde.

To opäť dokázala v jej najnovšom príspevku na sociálnej sieti Instagram, kde sa predviedla na jednom z balkónov v New Yorku. Na fotke zapózovala v svetri, pod ktorým však nemala vôbec nič a fanúšikom tak ukázala ďalší pikantný záber na jej dokonalé krivky.