Legendárna speváčka (78) vystrašila fanúšikov: Odpadla priamo na pódiu!

(Zdroj: pixabay.com)

Patti Smith zažila najväčšiu slávu počas 70-tych rokov minulého storočia, kedy vznikli aj jej najväčšie hity. Tie však poznajú ľudia aj v súčasnosti, keďže jej najznámejšia pieseň Because the Night je obľúbenou aj po mnohých rokoch.

Od stredy sa však v spojitosti s jej menom spája hlavne jej koncert v Sao Paule. Počas neho totiž podľa miestnych médií, ktoré citoval Daily Mail, po približne 30-tich minútach na pódiu odpadla pri čítaní jej textu, ktorý bol o klimatickej zmene. Na pomoc jej pribehli organizátori, ktorí ju po niekoľkých minútach odviezli na vozíku. Následne sa vrátila na pódium, kde sa fanúšikom mala ospravedlniť, pretože nemohla koncert dokončiť.

K celej situácii sa napokon vyjadrila aj Smith, ktorá oznámila, že nešlo o nič vážne. „Mala som závraty, ktoré boli spôsobené migrénou. Kvôli tomu som mala malý incident, následne som odišla z pódia. Za 10 minút som sa vrátila a rozprávala som sa s ľuďmi, povedala im, že som v poriadku a zaspievala im piesne Wing a Because the Night. Skontroloval ma špičkový doktor a bola som úplne v poriadku. Prosím, neverte ničomu inému. So všetkým, čo sa vo svete deje, si tento malý incident nezaslúži žiadnu pozornosť. Ďakujem za vašu starosť, ale verte mi, som v poriadku," napísala slávna speváčka.